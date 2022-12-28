Новий BMW 5 Series 2023 вперше помітили на випробуваннях (відео)

Наступне покоління моделі можуть поділити на версії з ДВЗ та електродвигуном. Дизайн новинки залишиться традиційнішим і не отримає величезну решітку радіатора і роздільну передню оптику, як у нової BMW 7 Series

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BMW вивела на тести одну зі своїх найочікуваніших новинок — седан 5 Series наступного покоління. Автомобіль випробували на треку Нюрбургрінг у Німеччині. Знімки та відео випробувань опублікував на своїй сторінці у Instagram фотограф Wilco Blok.

[ + – ] BMW 5 Series наступного покоління збереже чудову керованість Фото: instagram.com/wilcoblok

BMW 5 Series у кузовах (G60/G61) продовжить традиції моделі. Він стане ще швидшим і технологічнішим. Також очікується поява повністю електричної версії.

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Тестовий прототип прикрили камуфляжем, але деякі елементи дизайну можна розглянути. Примітно, що зовнішній вигляд новинки залишиться більш традиційним і не отримає величезну решітку радіатора і роздільну передню оптику, як у нової BMW 7 Series.

[ + – ] Ззаду нового BMW 5 Series очікуються більш виразні ліхтарі

В інтер'єрі з'явиться великий вигнутий мультимедійний екран на базі iDrive 8. Його доповнить 12,3-дюймова віртуальна панель приладів.

У 2023 році очікується поява версії BMW i5. Її збудують на базі моделі з ДВС. З чуток, з'явиться не тільки електричний седан, а й універсал.

[ + – ] Новий BMW 5 Series проходить повороти на Нюрбургрингу

Виробництво нового BMW 5 Series (G60) розпочнеться у липні 2023 року. Перші екземпляри надійдуть до дилерських центрів наприкінці 2023 року. Універсал (G61) з'явиться у березні 2024 року.

Раніше Фокус поділився, що кросовер BMW X1 розчарував експертів своєю керованістю на "лосиному" тесті.