Новий BMW 5 Series 2023 вперше помітили на випробуваннях (відео)
Наступне покоління моделі можуть поділити на версії з ДВЗ та електродвигуном. Дизайн новинки залишиться традиційнішим і не отримає величезну решітку радіатора і роздільну передню оптику, як у нової BMW 7 Series
BMW вивела на тести одну зі своїх найочікуваніших новинок — седан 5 Series наступного покоління. Автомобіль випробували на треку Нюрбургрінг у Німеччині. Знімки та відео випробувань опублікував на своїй сторінці у Instagram фотограф Wilco Blok.
BMW 5 Series у кузовах (G60/G61) продовжить традиції моделі. Він стане ще швидшим і технологічнішим. Також очікується поява повністю електричної версії.Важливо
Тестовий прототип прикрили камуфляжем, але деякі елементи дизайну можна розглянути. Примітно, що зовнішній вигляд новинки залишиться більш традиційним і не отримає величезну решітку радіатора і роздільну передню оптику, як у нової BMW 7 Series.
В інтер'єрі з'явиться великий вигнутий мультимедійний екран на базі iDrive 8. Його доповнить 12,3-дюймова віртуальна панель приладів.
У 2023 році очікується поява версії BMW i5. Її збудують на базі моделі з ДВС. З чуток, з'явиться не тільки електричний седан, а й універсал.
Виробництво нового BMW 5 Series (G60) розпочнеться у липні 2023 року. Перші екземпляри надійдуть до дилерських центрів наприкінці 2023 року. Універсал (G61) з'явиться у березні 2024 року.
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