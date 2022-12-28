Новый BMW 5 Series 2023 впервые заметили на испытаниях (видео)
Следующее поколение модели могут разделить на версии с ДВС и электромотором. Дизайн новинки останется более традиционным и не получит огромную решетку радиатора и раздельную переднюю оптику, как у новой BMW 7 Series
BMW вывела на тесты одну из своих самых ожидаемых новинок — седан 5 Series следующего поколения. Автомобиль испытали на треке Нюрбургринг в Германии. Снимки и видео испытаний опубликовал на своей странице в Instagram фотограф Wilco Blok.
BMW 5 Series в кузовах (G60/G61) продолжит традиции модели. Он станет еще быстрее и технологичнее. Также ожидается появление полностью электрической версии.Важно
Тестовый прототип прикрыли камуфляжем, но некоторые элементы дизайна можно разглядеть. Примечательно то, что внешний вид новинки останется более традиционным и не получит огромную решетку радиатора и раздельную переднюю оптику, как у новой BMW 7 Series.
В интерьере появится большой изогнутый экран мультимедиа на базе iDrive 8. Его дополнит 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов.
В 2023 году ожидается и появление версии BMW i5. Ее построят на базе модели с ДВС. По слухам, появится не только электрический седан, но и универсал.
Производство нового BMW 5 Series (G60) начнется в июле 2023 года. Первые экземпляры поступят в дилерские центры в конце 2023 года. Универсал (G61) появится в марте 2024 года.
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