Новый BMW 5 Series 2023 впервые заметили на испытаниях (видео)

Следующее поколение модели могут разделить на версии с ДВС и электромотором. Дизайн новинки останется более традиционным и не получит огромную решетку радиатора и раздельную переднюю оптику, как у новой BMW 7 Series

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BMW вывела на тесты одну из своих самых ожидаемых новинок — седан 5 Series следующего поколения. Автомобиль испытали на треке Нюрбургринг в Германии. Снимки и видео испытаний опубликовал на своей странице в Instagram фотограф Wilco Blok.

[ + – ] BMW 5 Series следующего поколения сохранит отличную управляемость Фото: instagram.com/wilcoblok

BMW 5 Series в кузовах (G60/G61) продолжит традиции модели. Он станет еще быстрее и технологичнее. Также ожидается появление полностью электрической версии.

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Тестовый прототип прикрыли камуфляжем, но некоторые элементы дизайна можно разглядеть. Примечательно то, что внешний вид новинки останется более традиционным и не получит огромную решетку радиатора и раздельную переднюю оптику, как у новой BMW 7 Series.

[ + – ] Сзади нового BMW 5 Series ожидаются более выразительные фонари

В интерьере появится большой изогнутый экран мультимедиа на базе iDrive 8. Его дополнит 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов.

В 2023 году ожидается и появление версии BMW i5. Ее построят на базе модели с ДВС. По слухам, появится не только электрический седан, но и универсал.

[ + – ] Новый BMW 5 Series проходит повороты на Нюрбургринге

Производство нового BMW 5 Series (G60) начнется в июле 2023 года. Первые экземпляры поступят в дилерские центры в конце 2023 года. Универсал (G61) появится в марте 2024 года.

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