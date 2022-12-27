Новый компактный кроссовер BMW заметили на дорогах (фото)

Кроссовер BMW X3 сохранит ДВС, но полностью электрическая версия перейдет на новую платформу. Модификация X3M с бензиновым двигателем остается под вопросом.

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Кроссовер BMW X3 следующего поколения впервые заметили во время тестов. Модель проходила испытания в Германии. Снимками кроссовера поделился фотограф Wilco Blok на своей странице в Instagram.

BMW X3 G45 сохранит ДВС, несмотря на новости о том, что следующее поколение кроссовера перейдет на электротягу. Как и раньше, модель предложат и в полностью электрической версии iX3, но ее построят на платформе Neue Klasse, в то время как бензиновые, дизельные и гибридные модификации останутся на CLAR.

На фото, вероятнее всего, изображен BMW X3 M50i. Теперь четыре выхлопных патрубка получат и модели M Performance. Версия X3M с ДВС остается под вопросом. Ее планируют заменить на электрическую BMW iX3M.

У нового BMW X3 в качестве опций ожидаются адаптивная подвеска и решетка с подсветкой. Для некоторых стран уменьшат количество комплектаций.

Дизайн новинки кардинально отличается от последних моделей бренда. Кроссовер не получит огромную вертикальную решетку радиатора и разделенную переднюю оптику, как у X7 LCI.

В интерьере появятся два больших дисплея, которые заменят приборную панель и экран мультимедиа. Подобное решение можно встретить на многих новых автомобилях бренда.

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