Рассекречен новый конкурент BMW X3 и Audi Q5 от Ford (фото)

Кроссовер Lincoln Nautilus стал выразительнее на вид и немного подрос в размерах. Базовая версия модели получила прибавку в мощности.

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В интернет попали шпионские фото Lincoln Nautilus. Новое поколение роскошного кроссовера от премиум-подразделения Ford должны представить в начале 2023 года. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Lincoln Nautilus рассекретили в Китае, ведь именно в этой стране наряду в США будут выпускать модель. Как и предшественник, он построен на платформе Ford Edge. Конкурентами кроссовера будут Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC.

[ + – ] Кроссовер дебютирует в начале 2023 года Фото: autohome.com.cn

Дизайн Lincoln Nautilus 2023 изменился и выполнен в духе нового седана Lincoln Zephyr. Профиль стал стремительнее, а передняя часть смотрится выразительнее благодаря широкой решетке радиатора и изогнутым диодным фарам. Авто несколько подросло в размерах.

Габариты Lincoln Nautilus 2023:

Длина – 4908 мм

Ширина – 1952 мм

Высота – 1717 мм

Колесная база – 2900 мм

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Салон Lincoln Nautilus пока не рассекречен. Известно, что по примеру Ford Edge и Lincoln Zephyr кроссовер получит широкий дисплей на всю ширину передней панели.

Базовая версия сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost, но его мощность вырастет до 261 л. с. Более дорогой вариант будут оснащать турбированным V6. Все Lincoln Nautilus 2023 получат 8-ступенчатую автоматическую КПП, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус рассказывал, что в Китае также рассекретили две новых модели Cadillac. Представительский седан и премиальный кроссовер дебютируют в ближайшие месяцы.