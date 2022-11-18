Cadillac готовит две новых модели: первые фото и подробности

Новые кроссовер Cadillac GT4 и седан CT6 рассекретили до премьеры. Обе модели должны поступить в производство с начала 2023 года.

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В интернет попали фото сразу двух новых Cadillac. Большой седан Cadillac CT6 второго поколения и компактный кроссовер GT4 должны дебютировать до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Autohome.

Оба автомобиля рассекретили в Китае. Именно в этой стране в начале 2023 года должно стартовать их производство, хотя новый Cadillac GT4 также могут собирать и в США.

[ + – ] Cadillac CT6 будут оснащать 2,0-литровым турбомотором Фото: autohome.com.cn

Cadillac CT6 и GT4 выполнены в новом фирменном стиле, дебютировавшем на флагманском электрокаре Celestiq. Во внешнем виде стало меньше граней, а фирменная широкая решетка радиатора Cadillac сочетается с тоненькими диодными фарами.

Седан Cadillac CT6 привлекает элегантной аркообразной крышей. По размерам он сопоставим с предшественником – 5223 мм в длину при колесной базе в 3109 мм.

[ + – ] Cadillac GT4 станет самой доступной моделью марки Фото: autohome.com.cn

Известно, что CT6 сохранит 2,0-литровый 237-сильный турбомотор и управляемые задние колеса. Максимальная скорость составляет 230 км/ч.

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Кроссовер Cadillac GT4 также получит этот двигатель, однако в линейке будет и более доступная 1,5-литровая модификация мощностью 204 л. с. Запланированы версии с передним и полным приводом. Максимальная скорость будет ограничена на 210 км/ч.

[ + – ] Cadillac GT4 станет конкурентом Audi Q3 и BMW X2 Фото: autohome.com.cn

Новый Cadillac GT4 будет достигать 4633 мм в длину, а его колесная база составит 2800 мм. Он станет самой доступной моделью американской марки, а его конкурентами будут Audi Q3 и BMW X2.

Ранее Фокус рассказывал, что в США готовят 1200-сильный электрокроссовер с запасом хода свыше 800 км.