Тесле на зависть: новейший хорватский электрокар установил мировой рекорд скорости (видео)

Rimac Nevera способен развить 412 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 1,85 с. Электромобиль оснащен четырьмя моторами общей мощностью 1914 л. с.

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Новый Rimac Nevera 2022 официально подтвердил звание самого быстрого электромобиля в мире. На скоростном автодроме Папенбург в Германии хорватский суперкар разогнали до 412 км/ч. Видео заезда опубликовали на Youtube-канале Rimac.

Достижение Rimac Nevera официально зафиксировано измерительной аппаратурой. Это новый мировой рекорд скорости среди серийных электрокаров. Для сравнения: топовая Tesla Model S Plaid развивает 322 км/ч, а суперкар Pininfarina Battista — 350 км/ч.

[ + – ] Суперкар оснащен 1914-сильной установкой Фото: carscoops.com

Управлял авто тест-пилот Rimac Миро Зрнчевич. Для рекордного заезда на автодроме суперкар никак не дорабатывали дорожные шины Michelin Pilot Sport Cup 2R.

По сути, электромобиль Rimac Nevera подтвердил свою паспортную максимальную скорость. Впрочем, есть нюанс – достичь ее можно будет только в специальном спортивном режиме, а большую часть времени будет активирован ограничитель на 352 км/ч.

Примечательно, что не первый рекорд Rimac Nevera. На данный момент это самое мощное серийное легковое авто в мире – его четыре мотора развивают 1914 л. с.

Кроме того, ранее хорватский суперкар продемонстрировал рекордную динамику – разогнался до 100 км/ч за 1,85 с и проехал ¼ мили (402 м) с места за 8,58 с. Это уровень болидов "Формулы-1".

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Всего выпустят только 150 Rimac Nevera. Купить электромобиль можно по цене в 2 миллиона евро.

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