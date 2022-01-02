Клуб 400 км/ч: ТОП-10 самых быстрых автомобилей в мире

Хотя 400 км/ч все еще является впечатляющим показателем, скорость многих серийных авто стремится к 500 км/ч.

Максимальная скорость – одна из ключевых характеристик спортивного авто. С каждым годом суперкары становятся все быстрее. Еще 15 лет назад впечатляющим показателем считался рекорд Bugatti Veyron в 408 км/ч. Однако теперь появились модели, способные развить уже около 500 км/ч. Вашему вниманию – самые быстрые серийные авто в мире.

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10. Rimac Nevera – 412 км/ч

[ + – ] Rimac Nevera Фото: carscoops.com

Новый Rimac Nevera – самый быстрый электромобиль в мире (по крайней мере, до появления Tesla Roadster). Двухтонный суперкар оснащен четырьмя моторами общей мощностью 1914 л. с.

9. SSC Ultimate Aero TT – 412 км/ч

[ + – ] SSC Ultimate Aero TT Фото: Motor1.com

Еще в 2007 году SSC Ultimate Aero TT развил 412 км/ч и побил рекорд скорости Bugatti Veyron. Тем не менее, даже сейчас это 1180-сильное купе входит в список самых быстрых авто.

8. Bugatti Chiron – 420 км/ч

[ + – ] Bugatti Chiron

Максимальная скорость 1500-сильного Bugatti Chiron ограничена на 420 км/ч. Гиперкар не только быстрый, но и при этом очень комфортабельный. И не очень сложный в управлении – недавно владелец разогнал его до 414 км/ч на автобане.

7. Bugatti Veyron Super Sport – 431 км/ч

[ + – ] Bugatti Veyron Super Sport

Заряженный Bugatti Veyron Super Sport создали в 2010 году специально, чтобы вернуть марке мировой рекорд скорости. Ему повысили мощность до 1200 л. с. и улучшили аэродинамику.

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6. Hennessey Venom GT – 435 км/ч

[ + – ] Hennessey Venom GT Фото: carscoops.com

Этот 1244-сильный Hennessey Venom GT в 2014 году достиг 435 км/ч на аэродроме NASA во Флориде, но его рекорд не зафиксировали. Дело в том, что необходимо провести два заезда в разные стороны (чтобы исключить влияние ветра), а руководство аэродрома разрешило проехать лишь один раз.

5. Koenigsegg Agera RS – 447 км/ч

[ + – ] Koenigsegg Agera RS Фото: autoevolution.com

Koenigsegg Agera RS в 2017 году попал в Книгу Рекордов Гиннеса с показателем в 444,6 км/ч, а максимальная скорость по результатам двух заездов составила 447 км/ч. Шведский гиперкар оснащен 5,0-литовым турбированным V8 на 1350 л. с., способным работать на бензине или этаноле.

4. Bugatti Chiron Super Sport – 490 км/ч

[ + – ] Bugatti Chiron Super Sport

На испытаниях 1600-сильный вариант Bugatti Chiron с улучшенной аэродинамикой достиг 490 км/ч. Но и ему не засчитали рекорд, ведь он совершил заезд лишь в одну сторону. К слову, на серийных Bugatti Chioron Super Sport максимальная скорость ограничена на 440 км/ч, чтобы поберечь шины.

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3. SSC Tuatara – свыше 500 км/ч

[ + – ] SSC Tuatara Фото: carscoops.com

Гиперкар SSC Tuatara с 1750-сильным V8 твин-турбо рассчитан на скорость более 500 км/ч. Его уже успели разогнать до 532 км/ч, однако это достижение не было засчитано из-за проблем с измерительным оборудованием. Со второй попытки автомобиль показал максимум 460 км/ч и средние 455 км/ч по результатам двух заездов. Этого хватило, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, но в 2022 году в SSC планируют улучшить свое достижение и все же достичь 500 км/ч официально.

2. Hennessey Venom F5 – свыше 500 км/ч

[ + – ] Hennessey Venom F5 Фото: Motor1.com

В Hennessey также предпримут еще одну попытку установить рекорд скорости. Их новый гиперкар Venom F5 оснащен 1840-сильным турбированным V8 и теоретически рассчитан на скорость свыше 500 км/ч. .

1. Koenigsegg Jesko Absolut – свыше 530 км/ч

[ + – ] Koenigsegg Jesko Absolut Фото: autoevolution.com

Готовятся к новому рекорду и в Koenigsegg. Гиперкар Jesko Absolut в теории рассчитан на скорость более 530 км/ч. Он легкий (1320 кг) и с отличной аэродинамикой, а его турбированный V8 выдает 1625 л. с.

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