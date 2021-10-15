Илон Маск поделился новыми подробностями самого быстрого и самого крутого электрокара Tesla

Суперкар Tesla Roadster поступит в производство с 2023 года. Электромобиль оснастят силовой установкой с тремя моторами.

Старт производства Tesla Roadster снова отложили. Спортивная модель встанет на конвейер в 2023 году. Об этом заявил Илон Маск на ежегодном собрании акционеров Tesla, сообщает Auto Express.

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Причины очередной отсрочки очевидны – глобальный дефицит микрочипов и пандемия коронавируса, нарушившая графики поставки комплектующих к электрокарам. Ранее из-за нехватки микрочипов и других компонентов на конец 2022 года перенесли старт производства пикапа Tesla Cybertruck.

[ + – ] Первыми выпустят 1000 электромобилей в версии Founders Series Фото: Tesla

Новая Tesla Roadster не столь важна для компании, как Cybertruck, а потому клиентам, внесшим предоплату, придется подождать до 2023 года. По словам Илона Маска, первыми свои машины получат 1000 заказчиков лимитированной версии Founders Series за 250 тыс. долларов и только затем стартует производство базовой модификации стоимостью $200 тыс.

Электрический суперкар оснастят силовой установкой от Tesla Model S Plaid с тремя моторами мощностью свыше 1000 л. с. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 1,9 с и до 160 км/ч – за 4,2 с. Максимальная скорость превысить 400 км/ч. Для тех, кому этого покажется мало, предложат пакет Space X со специальными ракетными ускорителями – с ними разгон до сотни займет рекордные 1,1 с.

[ + – ] Разгон до 100 км/ч занимает от 1,1 до 1,9 с Фото: Tesla

Также электрокар Tesla Roadster сможет проехать около 1000 км без подзарядки, ведь он получит аккумуляторную батарею емкостью около 250 кВт∙ч с инновационными кремниевыми анодами.

Ранее Фокус сообщал, что Tesla готовит квадроцикл. Он станет самым безопасным в мире.