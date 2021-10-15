Ілон Маск поділився новими подробицями найшвидшого і найкрутішого електрокара Tesla

Суперкар Tesla Roadster надійде у виробництво з 2023 року. Електромобіль оснастять силовою установкою з трьома моторами.

Старт виробництва Tesla Roadster знову відклали. Спортивна модель стане на конвеєр в 2023 році. Про це заявив Ілон Маск на щорічних зборах акціонерів Tesla, повідомляє Auto Express.

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Причини черговий відстрочки очевидні — глобальний дефіцит мікрочіпів і пандемія коронавируса, що порушила графіки поставки комплектуючих до електрокарів. Раніше через брак мікрочіпів і інших компонентів на кінець 2022 року перенесли старт виробництва пікапа Tesla Cybertruck.

[ + – ] Першими випустять 1000 електромобілів в версії Founders Series Фото: Tesla

Нова Tesla Roadster не настільки важлива для компанії, як Cybertruck, а тому клієнтам, які зробили передоплату, доведеться почекати до 2023 року. За словами Ілона Маска, першими свої машини отримають 1000 замовників лімітованої версії Founders Series за 250 тис. доларів і тільки потім стартує виробництво базової модифікації вартістю $ 200 тис.

Електричний суперкар оснастять силовою установкою від Tesla Model S Plaid з трьома моторами потужністю понад 1000 л. с. Він зможе розганятися до 100 км/год за 1,9 с і до 160 км/год — за 4,2 с. Максимальна швидкість перевищує 400 км/ч. Для тих, кому цього здасться мало, запропонують пакет Space X зі спеціальними ракетними прискорювачами — з ними розгін до сотні займе рекордні 1,1 с.

[ + – ] Розгін до 100 км/год займає від 1,1 до 1,9 с Фото: Tesla

Також електрокар Tesla Roadster зможе проїхати близько 1000 км без підзарядки, адже він отримає акумуляторну батарею ємністю близько 250 кВт ∙ год з інноваційними кремнієвими анодами.

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla готує квадроцикл. Він стане найбезпечнішим у світі.