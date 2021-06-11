До 320 км/ч: Tesla представила свой самый быстрый электромобиль (видео)

Сообщается, что Plaid может за 1,99 секунды разогнаться до 96,5 км в час.

Компания Tesla представила 10 июня в Калифорнии свой новый электромобиль Model S Plaid. На презентации, которую вел глава Tesla Илон Маск, из-за пандемических ограничений присутствовало мало людей, но ее транслировали на сайте компании.

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В Tesla заявляют, что новинка является самым быстрым автомобилем серийного производства. "Model S Plaid быстрее любого спортивного автомобиля, быстрее любой Porsche и одновременно безопаснее любой Volvo", – считает Маск.

Сообщается, что Plaid может за 1,99 с разогнаться до 96,5 км в час. Максимальная скорость электромобиля 320 км в час. Он способен проехать без подзарядки 620 км.

Недавно Tesla Model S Plaid установил мировой рекорд в заезде на четверть мили (402 м), преодолев эту дистанцию за 9,2 с.

Накануне презентации Tesla повысила на 10 000 долларов цену Model S Plaid. Теперь ценник начинается с 129 990 долларов без учета таких опций, как красная многослойная краска, белые сиденья и комплект для полного беспилотного вождения.

Маск сообщил, что 25 автомобилей уже доставляют заказчикам. В течение недели планируется поставить еще несколько сотен этих машин.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что инженерам Tesla не хватило времени на доводку Model S Plaid.

В Китае владельцам Tesla запретили парковать свои электромобили на территории ряда госучреждений. Китайские власти серьезно считают, что видеокамеры и другая ассистирующая электроника, которой оснащены американские электромобили, способна неконтролируемо передавать зафиксированные данные.