Пикап Toyota добрался до Южного полюса всего за полтора дня – это новый рекорд

Toyota Tacoma преодолела 1113 км менее, чем за 40 часов. Достижение посвятили юбилею первой экспедиции на Южный полюс.

Британский полярный исследователь Джейсон де Картерет установил новый рекорд скорости покорения Южного полюса. На пикапе Toyota Tacoma путешественник добрался до полюса всего за 39 часов 54 минуты. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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Достижение уже зафиксировали в Книге рекордов Гиннеса, как самое быстрое путешествие по суше к Южному полюсу. Для справки: предыдущий рекордсмен добрался туда за 2 дня 21 час. Джейсон де Картерет посвятил свой автопробег 110-летию первой успешной экспедиции на Южный полюс под руководством Руаля Амундсена.

[ + – ] Toyota Tacoma 2010 подготовили к суровым условиям Фото: autoevolution.com

Британец стартовал с лагеря Патриот-Хиллс, который находится в 1113 км от Южного полюса. Его средняя скорость составила около 28 км/ч.

Конечно, автомобиль исследователя не простой. Toyota Tacoma 2010 года серьезно модифицировали в знаменитом исландском ателье Arctic Trucks, известном своими экстремальными внедорожниками. Назвали проект Polar TRV.

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Пикап Toyota серьезно изменился: ему переделали кузов и шасси, усилили подвеску. Появились новые амортизаторы и внедорожные шины. В салоне установили каркас безопасности и спортивные сиденья.

[ + – ] Мощность двигателя подняли до 380 л. с. Фото: autoevolution.com

Тюнинг Toyota Tacoma также включал установку турбонаддува от TRD, что подняло мощность 4,0-литрового бензинового V6 до 380 л. с. Появился и автономный обогреватель, а объем топливного бака увеличили до 1500 л. Доработка автомобиля обошлась Джейсону де Картерету в 400 тыс. долларов.

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