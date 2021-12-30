Пікап Toyota дістався Південного полюса лише за півтора дні – це новий рекорд

Toyota Tacoma подолала 1 113 км. менше, ніж за 40 годин. Досягнення присвятили ювілею першої експедиції на Південний полюс.

Британський полярний дослідник Джейсон де Картерет встановив новий рекорд швидкості підкорення Південного полюса. На пікапі Toyota Tacoma мандрівник дістався полюса всього за 39 годин 54 хвилини. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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Досягнення вже зафіксували в Книзі рекордів Гіннеса, як найшвидша подорож суходолом до Південного полюса. Для довідки: попередній рекордсмен дістався туди за 2 дні 21 год. Джейсон де Картерет присвятив свій автопробіг 110-річчю першої успішної експедиції на Південний полюс під проводом Руаля Амундсена.

[ + – ] Toyota Tacoma 2010 підготували до суворих умов Фото: autoevolution.com

Британець стартував із табору Патріот-Гіллс, який знаходиться за 1 113 км від Південного полюса. Його середня швидкість становила приблизно 28 км/год.

Звичайно, автомобіль дослідника не простий. Toyota Tacoma 2010 серйозно модифікували в знаменитому ісландському ательє Arctic Trucks, відомому своїми екстремальними позашляховиками. Назвали проєкт "Polar TRV".

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Пікап Toyota серйозно змінився: йому переробили кузов і шасі, посилили підвіску. З'явилися нові амортизатори та позашляхові шини. У салоні встановили каркас безпеки та спортивні сидіння.

[ + – ] Потужність двигуна підняли до 380 к. с. Фото: autoevolution.com

Тюнінг Toyota Tacoma також враховував встановлення турбонаддуву від TRD, що підвищило потужність 4,0-літрового бензинового V6 до 380 к. с. З'явився й автономний обігрівач, а обсяг паливного бака збільшили до 1 500 л. Доробка автомобіля коштувала Джейсону де Картерету 400 тис. доларів.

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