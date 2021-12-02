Для наших доріг: представлений найекстремальніший Toyota Land Cruiser 300

Toyota Land Cruiser 300 доопрацювали в компанії Arctic Trucks. Авто підготували до серйозного бездоріжжя.

Новий Toyota Land Cruiser 2022 отримав спеціальну версію для важкого бездоріжжя. Позашляховики доопрацьовуватимуть на замовлення і випускатимуть дрібними партіями. Про це повідомляє сайт Дром.

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[ + – ] Кліренс збільшено до 260-270 мм Фото: Toyota

Тюнінг Toyota Land Cruiser 300 виконала відома ісландська компанія Arctic Trucks. Вона відома своїми доопрацьованими позашляховиками та пікапами для умов крайньої півночі.

[ + – ] Оснащення включає 35-дюймові шини Фото: Toyota

Arctic Trucks LC300 AT35 (саме так назвали позашляховик) вийшов навіть екстремальнішим, ніж Toyota Land Cruiser GR Sport. Йому розширили колісні арки та встановили величезні 35-дюймові позашляхові шини. Колія виросла одразу на 320 мм – до 1840 мм.

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Кліренс Toyota Land Cruiser 300 збільшив до 260-270 мм (залежно від типу двигуна). Крім того, скошені знизу бампери збільшили кут в'їзду до 37 градусів, а з'їзду – до 30 градусів.

[ + – ] Колія збільшена до 1840 мм Фото: Toyota

Arctic Trucks LC300 AT35 доступний як з 3,5-літровим 415-сильним V6 твін-турбо, так і з 3,3-літровим турбодизелем на 299 к. с. Кузов позашляховика отримав додаткову антикорозійну обробку, а підвіску посилено. Додатково можна замовити шноркель та лебідку з тяговим зусиллям 5,6 тонн.

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