Для наших доріг: представлений найекстремальніший Toyota Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300 доопрацювали в компанії Arctic Trucks. Авто підготували до серйозного бездоріжжя.
Новий Toyota Land Cruiser 2022 отримав спеціальну версію для важкого бездоріжжя. Позашляховики доопрацьовуватимуть на замовлення і випускатимуть дрібними партіями. Про це повідомляє сайт Дром.
Тюнінг Toyota Land Cruiser 300 виконала відома ісландська компанія Arctic Trucks. Вона відома своїми доопрацьованими позашляховиками та пікапами для умов крайньої півночі.
Arctic Trucks LC300 AT35 (саме так назвали позашляховик) вийшов навіть екстремальнішим, ніж Toyota Land Cruiser GR Sport. Йому розширили колісні арки та встановили величезні 35-дюймові позашляхові шини. Колія виросла одразу на 320 мм – до 1840 мм.Важливо
Кліренс Toyota Land Cruiser 300 збільшив до 260-270 мм (залежно від типу двигуна). Крім того, скошені знизу бампери збільшили кут в'їзду до 37 градусів, а з'їзду – до 30 градусів.
Arctic Trucks LC300 AT35 доступний як з 3,5-літровим 415-сильним V6 твін-турбо, так і з 3,3-літровим турбодизелем на 299 к. с. Кузов позашляховика отримав додаткову антикорозійну обробку, а підвіску посилено. Додатково можна замовити шноркель та лебідку з тяговим зусиллям 5,6 тонн.
Раніше Фокус розповідав про нову версію Toyota Land Cruiser 70. Присвятили її ювілею моделі.