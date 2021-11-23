Найправильніший "Крузак". Тест-драйв Toyota Land Cruiser 300 GR Sport

Під час тест-драйву найновішої версії Toyota Land Cruiser 300 GR Sport Фокус дізнався, за рахунок чого позашляховик став інтелектуальнішим та інтелігентнішим і чому саме ця модифікація є одночасно найспортивнішою і позашляховою.

Достатньо кинути клич, що Toyota випустила новий Land Cruiser, як за ним відразу вишиковується черга. Ну люблять його в нашій країні, чого тут… Тож популярність моделі у співвітчизників забезпечена апріорі, особливо за вартістю від $86 тис.

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Ця ціна нового автомобіля Toyota Ленд Крузер 300 в Україні враховує 7-місне виконання і початковий рівень оснащення Prestige. А кому хочеться дорого-багато — тому за комплектацією Premium або GR Sport. І тут починається найцікавіше!

Ціна Toyota Land Cruiser 300 в Україні: різна зовнішність та феномен $100

Новий Toyota Land Cruiser 300 не намагається здаватися витонченим та елегантним. І комусь він, як і його попередник Ленд Крузер 200, здається качком, що перебрав стероїдів, із 1990-х.

У версії Premium за рахунок "дутих" аеродинамічних бамперів довжина позашляховика вже перевищує 5 метрів.

Ось тільки на тлі більш випещеного і масивного зовні Toyota Land Cruiser 300 Premium у версії GR Sport новий позашляховик виглядає більш підтягнутим і спортивним. І якщо версії Prestige та Premium відрізняються хіба що переднім бампером і розміром колісних дисків, то GR Sport виглядає як тюнінгована версія "трьохсотки".

Насамперед — за рахунок зовсім іншого оформлення решітки радіатора: зі стільниковою структурою, у чорному глянці, з білим написом Toyota та логотипом Gazoo Racing — спортивного підрозділу компанії.

Комплектації Toyota Land Cruiser 300 в Україні:

Prestige;

Premium;

GR Sport.

Одночасно з цим особливим позашляховим шармом цю модифікацію наділяють чорні бампери, особливо передній — підібганий, що істотно збільшує кут в'їзду (31° проти 23° у версії Premium) і з оголеним буксирувальним вушком.

А також 18-дюймові сірі матові колісні диски особливого дизайну, чорні розширені накладки на арках, підніжки, підкладка під емблему та назва моделі на кришці багажника, а також обробка корпусів дзеркал і ручок дверей чорним глянцем.

[ + – ] Залежно від комплектації "трьохсотка" має індивідуальне оформлення передньої частини, яке суттєво впливає на сприйняття цього авто Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Позаду теж чорний бампер зі сріблястою декоративною накладкою і чорний напис із назвою моделі Фото: Дмитрий Чабан

І це ж не кіч. У версії GR Sport "трьохсотка" справді більш практична, прохідна та спортивна. Адже крім кращої геометричної прохідності її позашляховий потенціал підсилюють переднє та задне міжколісні блокування, а також активні стабілізатори поперечної стійкості Е-KDSS.

У такому виконанні це найдорожчий Land Cruiser 300 в Україні. Ось тільки якщо розглядати машини з однаковими моторами, вартість Toyota Land Cruiser 300 GR Sport всього на $100 вище версії Premium. Обидві комплектації коштують приблизно $92 тис., мають максимальне оснащення і відрізняються лише трійкою опцій.

[ + – ] Білий напис Toyota нагадує про перший Land Cruiser (J40) і ріднить модифікацію GR Sport зі стильним позашляховиком Toyota FJ Cruiser Фото: Дмитрий Чабан

Більш випещений преміальний варіант Land Cruiser 2022 модельного року з масивним аеродинамічним бампером може похвалитися підсвічуванням поворотів у протитуманках, 20-дюймовими колісними дисками та безконтактним керуванням кришкою багажника.

І це лише підтверджує той факт, що вони ідеологічно орієнтовані на різних покупців. За умов рівного з версією Premium рівня комфорту модифікації GR Sport не пропонується в ювілейному виконанні Toyota Land Cruiser 300 70th Anniversary, зате розкривається тим більше, чим далі їдеш від торованих шляхів і рівних доріг.

Тест-драйв Land Cruiser GR Sport: цар на бездоріжжі

На вісімнадцятих колесах і шинах із високим профілем Land Cruiser 300 GR Sport зводить нанівець усі потуги Укравтодору зіпсувати нам життя. Ходова з приголомшливою енергоємністю перетравлює всі нерівності. Там, де на звичайній машині зі швидкістю пішохода переповзаєш вибоїни, ями та горби, на цій трьохсотці летиш із швидкістю 30–40 км/год — і ні тобі пробоїв, ні ударів.

Лише відчуваєш великі безпружинні маси передніх коліс, що стрибають на арках, і періодичне підстрибування задньої частини з нерозрізним мостом.

[ + – ] У найскладніших місцях маневрувати допомагає система кругового огляду, а на крутому рельєфі пересіченої місцевості ми гідно оцінили функцію "прозорого капота" Фото: Дмитрий Чабан

У Toyota Land Cruiser 300 відмовилися від пневматичної підвіски, тому змінювати кліренс не можна. Але на місці повний привід із міжосьовим диференціалом Torsen, що блокується, знижений ряд трансмісії, системи руху на різних типах покриттів та автоматичної підтримки швидкості на бездоріжжі з функцією допомоги під час повороту.

А у версії GR Sport новий позашляховик Toyota Ленд Крузер 300 має ще обидва міжколісні блокування та вдосконалені активні стабілізатори. Тепер вони працюють автономно один від одного, а в переднього окремо керуються ліва та права частини. Унаслідок величезні ходи підвісок, дорожній просвіт 225 мм, великі кути в'їзду та з'їзду, а також повний привід із повним набором блокувань і зниженим рядом вселяють почуття вседозволеності на бездоріжжі.

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Ось уже реально — задаєш напрямок і їдеш куди хочеш, розвертаєшся де заманеться: поперек глибокої колії і через глибоку промоїну, вгору по пісочному підйому і вниз крутим спуском, безпосередньо через яр і траншею.

[ + – ] Активні стабілізатори збільшують артикуляцію коліс із 669 до 700 мм. Тому треба постаратися, щоб зловити "трьохсотку" на діагональне вивішування. Але і його позашляховик не боїться завдяки блокуванню усіх диференціалів Фото: Дмитрий Чабан

Цікаво, що різниця приблизно в $100 зберігається також у межах однієї комплектації для авто з різними моторами — дизельний дешевше. І це якраз наш варіант.

Нові двигуни Toyota Land Cruiser 300. Технічні характеристики вражають

Для всіх комплектацій нового Land Cruiser 2021 року випуску запропоновані однакові — повністю нові, бензинові та дизельні — мотори. З ними здоровань немов перегнав зайву м'язову масу в мускули і досяг успіху в сучасних науках. У разі значного зменшення об'єму обидва двигуни видають велику потужність і крутний момент. І навіть дизельний Ленд Крузер 300 виявляється напрочуд прудким, набираючи сотню менш ніж за 7 сек.

[ + – ] Обидві V-подібні "вісімки" поступилися місцем під капотом "шісткам". Бензиновий двигун об'ємом 3,5 літри розвиває 415 к. с. та 650 Нм, а дизельний 3,3-літровий (на фото) – 299 к. с. та 700 Нм Фото: Дмитрий Чабан

Начебто лише трохи придавив акселератор, а величезний позашляховик під солідне потужне ревіння вже мчить на швидкості далеко за сотню. Вражає! Відчувається міць і сила. На тлі цього громили вагою під 3 тонни навіть бензинова "двохсотка" з її 8,5 з виглядає тихоходом.

При цьому і витрата палива Land Cruiser 300 не викликає нервового тику — нам легко вдавалося укладатися в 12-13 л при змішаному циклі. І лише на бездоріжжя витрата збільшилася до 15–16 л на 100 км.

[ + – ] Кнопка запуску та вимкнення мотора у всіх Land Cruiser 300 оснащена сканером відбитка пальця. Фото: Дмитрий Чабан

Утім, за цими показниками динаміки й економічності "трьохсотки" стоїть не тільки новий мотор, а й 10-швидкісний автомат. За рахунок такої великої кількості ступенів АКП грамотно підбирає оберти двигуна під будь-яку швидкість, перемикаючись плавно та непомітно.

Керувати цією махіною досить просто. Особливо у спортивних налаштуваннях. Вони роблять кермо більш тугим, а підвіску жорсткішою, змінюючи "желейність" та аморфність у відгуках більш чіткими реакціями. Так, на нерівностях трохи сильніше трусить, зате менше хитає.

[ + – ] У версіях Premium і GR Sport шість режимів руху, враховуючи Custom, у якому можна зібрати власну конфігурацію налаштувань Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Численні асистенти водія здійснюють повний круговий контроль та за необхідності діють самостійно Фото: Дмитрий Чабан

При високій швидкості руху по асфальту активні стабілізатори максимально затискаються, борючись із кренами та підвищуючи курсову стійкість на поворотах. Але повністю позбавитися від хитання і розгойдування цей здоровань не може. І перед кожним поворотом хочеться сильніше погасити швидкість.

Але, проігнорувавши протест вестибулярного апарату, розумієш, що їдеш у поворотах швидше та надійніше, ніж очікував. А якщо аж надто захоплюєшся, то новий Toyota Land Cruiser 300 нагадує про закони фізики та свою разючу масу, починаючи вислизати назовні віражу.

І нехай "Крузак" продовжує виглядати грубуватим незграбою і всім своїм виглядом демонструвати неабияку силу, він набрався гарних манер і став набагато інтелектуальнішим та інтелігентнішим.

Салон і комплектації Land Cruiser 300: Здоров'як-інтелектуал

За кермом сидіти зручно. Салон Toyota Toyota Land Cruiser 300 просторий, але через широку центральну консоль і трансмісійний тунель високі водій і передній пасажир можуть відчувати якусь "затисненість" навіть у такому величезному просторі.

Утім, широчений підлокітник позбавляє їх необхідності боротися за життєвий простір. А в його глибині просторий холодильник із доступом з обох передніх сидінь (кришка відкривається в різні боки) та з другого ряду.

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І нехай на перший погляд кнопки, ручки, що обертаються, і клавіші в салоні виглядають грубуватими і занадто великими, зате ними зручно користуватися під час бовтання на бездоріжжі і на нерівній дорозі. До того ж, вони дублюють практично всі основні функції, позбавляючи необхідності цілитися пальцями в сенсорний екран. Хоч і таку сучасну тенденцію Toyota Ленд Крузер 300 підтримує.

[ + – ] У салоні все добротно, масивно та без ажурних деталей. Сенсорний екран діагоналлю 12,3 дюйми відрізняється відмінною швидкістю реакції. Фото: Дмитрий Чабан

А взагалі, з мультимедіа Toyota Land Cruiser 300 знайдуть спільну мову як люди старої формації, так і молодь. Тут слот для компакт-дисків відмінно уживається з технологіями Apple CarPlay та Android Auto, а стандартний USB-порт є сусідами з роз'ємами Type-C і бездротовою зарядкою.

[ + – ] Заднім пасажирам новий Ленд Крузер 300 пропонує свій величезний (як і все в цій машині) пульт керування 2-зонною кліматичною установкою. Є підігрів і вентиляція сидінь із функцією автоматичної роботи, як і спереду Фото: Дмитрий Чабан

Комплектація Land Cruiser 300 пропонує такі розкішні опції, як акустику JBL, систему іонізації повітря, обігрів лобового скла та керма, підігрів і вентиляцію сидінь з автоматичним режимом роботи, автономний обігрівач. А сучасні помічники водія на асфальті доповнюють численні системи допомоги на бездоріжжі.

[ + – ] Для версії GR Sport можна замовити сидіння з темно-червоним оздобленням і червоною прострочкою. Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Нахил спинок заднього дивана регулюється. Але, як заведено, у рамній машині, сидіти на низько розташованих подушках доводиться із задертими колінами Фото: Дмитрий Чабан

Варто без покажчика повороту зміститься до краю смуги руху, як новий Ленд Крузер 300 ніби невидима рука затягує назад у її центр. "Трьохсотка" ефективно самостійно тримає задану швидкість і дистанцію, гальмує перед рухомими перешкодами (враховуючи пішоходів) і зупиняється перед нерухомими перешкодами як під час руху вперед, так і назад, попереджає про інші авто у "сліпих" зонах дзеркал.

[ + – ] Можна скласти центральний сектор спинки заднього ряду для перевезення довгомірів. Весь багажник усипаний дефлекторами обдування (у стелі, стійках, колісних арках), адже у варіанті Prestige тут встановлений 3-й ряд сидінь. У версії Premium кришка багажника обладнана електричним приводом із безконтактним керуванням. Фото: Дмитрий Чабан

У версіях Premium і GR Sport найнеобхідніша інформація, враховуючи дорожні знаки, виводиться на великий кольоровий проекційний дисплей, а матричні світлодіодні фари вміло позбавляють від засліплення далеким світлом водіїв зустрічного та попутного транспорту.

Особливості Toyota Land Cruiser 300: відгуки та вердикт Фокусу

Як і попередники, новий позашляховик Toyota Land Cruiser 300 позбавляє необхідності педантично вибирати дорогу та дозволяє насолоджуватися почуттям захищеності і тією повагою, яку вселяє навколишнім. Ось за що насамперед у нас і люблять подібну техніку, тягаючи заради цього із собою важкі раму та міст і не використовуючи й десяту частку позашляхового потенціалу, за який заплатили під час покупки.

[ + – ] Цей "танк" має і спеціальний "танковий" режим для розвороту/повороту на бездоріжжі. Це коли внутрішнє до центру повороту заднє колесо періодично блокується і Ленд Крузер наче крутиться навколо нього. Фото: Дмитрий Чабан

Плюси Toyota Land Cruiser 300 GR Sport 3.3 Twin Turbo

з'явилося багато сучасних опцій і функцій;

за умов кращого оснащення ціна навіть нижча, ніж попередник;

ефективна робота систем допомоги водієві;

у версії GR Sport кращі курсова стійкість і прохідність.

Мінуси Toyota Land Cruiser 300 GR Sport 3.3 Twin Turbo

через широку центральну консоль і трансмісійний тунель високі водій і передній пасажир можуть відчувати певну затисненість;

речі треба, як і раніше, піднімати на півметрову висоту, а діставати їх із глибини багажника простіше через спинку заднього ряду.

Характеристики Toyota Land Cruiser 300 GR Sport 3.3 Twin Turbo

Довжина / Ширина / Висота, мм 4 965 / 1 990 / 1 950 Колісна база, мм 2 850 Дорожній просвіт, мм 225 Максимальний об'єм багажника, л 2 052 Тип двигуна дизельний з подвійним турбонаддувом Кількість та розміщення циліндрів V6 Об'єм двигуна 3 346 Потужність двигуна, кВт (к. с.)/об/хв 220 (299) / 3 600 - 4200 Крутний момент, Нм/об/хв 700/1 600-2 600 Коробка передач 10-ступінчаста АКП Привід постійний повний з пониженою передачею Витрата палива, траса - місто 7,6 - 11,3 Максимальна швидкість, км/год 210 Розгін 0-100 км/год, с 6,9 Об'єм паливного бака, л 80 Ціна, грн* 2 404 500

*На момент проведення тест-драйву

Раніше Фокус провів тест-драйв нової Skoda Octavia А8 із класичним японським "автоматом" як на Toyota Camry.