Нова Октавія А8 з автоматом від Камрі: тест-драйв Skoda Octavia Style 1,4 TSI з АКП Aisin (відео)

...І настане перемир'я між кланами Octaviaприхильниками, DSGненависниками та Camryобожнювальними: Фокус розібрався, що собою являє і як їздить найпопулярніша в Україні нова Skoda Octavia А8 із класичним японським "автоматом" як на Toyota Camry.

В Україні Skoda Octavia здобула собі приголомшливу популярність насамперед практичністю і невибагливістю. Ще б. Побудована на базі хетчбека С-класу Volkswagen Golf, Октавія помітно перевершувала за розмірами не тільки його, а й авто інших марок більш високого класу.

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Ось тільки модель ніколи не брала "вау-ефектом" і такий автомобіль не купували на емоціях. Та й роботизована коробка DSG у багатьох викликала сумніви у своїй надійності та довговічності. Але ситуація змінилася.

Зовнішність Шкода Октавія А8: більше емоцій

З кожним новим поколінням Октавія все більше перетворювалася на Фольксваген і внаслідок подібні метаморфози привели до того, що дизайн нової Шкода Октавія А8 став настільки емоційним, що Skoda Octavia A8 2021 вже нагадує… Audi.

[ + – ] У зовнішності нової Skoda Octavia А8 можна побачити стилістичні рішення, що нагадують Audi Фото: Скриншот из видео на Youtube-канале Автополигон Кузницы

Загальні стилістичні рішення легко помітити в злегка насупленій "мордочці"; в тому, як фари і решітка радіатора утворюють загальний архітектурний ансамбль; у лінії сполучення передніх крил і капота, який немов накриває їх зверху; нарешті — в задніх ліхтарях, котрі немов ширяють, з динамічними покажчиками поворотів.

А все це призвело до того, що на машину дійсно звертають увагу навулиці. Або це працює емоційний стайлінг автомобіля, або не надокучила ще нова Октавія А8 в Україні.

[ + – ] Не в останню чергу "винуватцем" підвищеної уваги до нашої машини може бути і колір "Синій Lava" Фото: Скриншот из видео на Youtube-канале Автополигон Кузницы

І, роблячи огляд Шкода Октавія А8, не можна не зазначити, що динамічна зовнішність навіть трохи краде габарити авто. При цьому, формально залишаючись представником Гольф-класу, модель демонструє значні для цього сегменту розміри.

Розміри нової Skoda Octavia A8:

Довжина 4 689 мм Ширина 1 829 мм Висота 1 470 мм Колісна база 2 686 мм Об'єм багажника 600 / 1 550 л

Салон нової Skoda Octavia A8: огляд і перевірка на зручність користування

Інтер'єр нової Шкода Октавія А8 чудово підтримує авангардно-спортивний стиль кузова. Передня панель має складну архітектуру з оригінально вигнутою сріблястою планкою, з-під якої м'яко струмує фонове підсвічування. А ось хромована планка на дверях, нехай і виглядає стильно — як продовження ручки, але ні-ні, та й пустить вам сонячного зайчика в око.

[ + – ] Торпедо машини прикрашені чорною алькантарою з білою прострочкою, яка прекрасно гармонує з аналогічною обробкою середньої частини сидінь Фото: Дмитрий Чабан

У нас на тест-драйві нова Шкода Октавія А8 в найдорожчому виконанні STYLE. Матричні світлодіодні фари шикарно світять і дуже точно "вирізають" інші машини з пучка світла. Проєкційний дисплей нехай і мінімум інформації, але показує на лобовому склі, дозволяючи менше відволікатися від дороги. Пакет внутрішнього освітлення, підігрів лобового скла і 3-зонний клімат-контроль додають комфорту.

Окрема система запобігає лобовому зіткненню, але ось деякі асистенти водія, які стежать за дотриманням рядності, за машинами в "сліпих" зонах дзеркал, за перехресним рухом ззаду, для нової Шкода Октавія в Україні недоступні.

[ + – ] Оригінально, легко і привабливо виглядає 2-спицеве кермо з приливами під правильну хватку і з гарними перемикачами у вигляді обертових хромованих діжок Фото: Skoda

Торпедо машини прикрашені чорною алькантарою з білою прострочкою, яка прекрасно гармонує з аналогічною обробкою середньої частини сидінь. Передні крісла не просто красиві, а й дуже зручні. Утім, це не дивно для моделей Volkswagen Group, у просторіччі — VAG.

Висока спинка з регулюванням поперекового підпору, довга подушка, розвинена бічна підтримка — навіть без регулювання подушки за нахилом сидиш глибоко і зручно. Спинка ж регулюється безступінчато, що дозволяє дуже точно налаштувати її положення. Втім, можна замовити й електричні регулювання для передніх крісел із пам'яттю положень.

[ + – ] Подушка з вдалим нахилом навіть без окремого регулювання забезпечує хорошу підтримку ніг, а бічні валики надійно тримають в поворотах Фото: Дмитрий Чабан

Комплектації і ціна* нової Skoda Octavia A8 в Україні:

ACTIVE — від 574 211 грн

AMBITION — від 602 301 грн

STYLE — від 670 363 грн

*На момент підготовки матеріалу

На передній панелі мінімум механічних перемикачів — всього лише одна планка клавіш. Але і тут "шкодовці" заморочилися — двом центральним надали особливої форми. І це не просто приємна дрібниця: користуватися "аварійкою" і центральним замком можна не дивлячись — на дотик.

[ + – ] Заморочилися: клавішам "аварійки" і центрального замка надали особливої форми Фото: Дмитрий Чабан

Управління ж більшістю функцій налаштувань різних систем автомобіля і функцій інформаційного та розважального характеру покладене на 10-дюймовий сенсорний екран. До речі, найчастіше виробники так цим зловживають, що робити найпростіші операції, наприклад, регулювати гучність в русі дуже незручно.

Адже водій практично всіма операціями керує перемикачами на кермі. А передній пасажир? А йому нова Шкода Октавія А8 пропонує окремий сенсорний жолобок під екраном.

Проводиш по ньому пальцем або торкаєшся "+" і "-" по краях і міняєш гучність. Зручно навіть на нерівній дорозі. Сам же екран демонструє сувору, але красиву графіку і швидкий відгук.

[ + – ] Робочий стіл екрану можна налаштувати на свій розсуд Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Інформація подається строго і лаконічно Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Програма Driving Mode Select дозволяє вибрати варіант налаштувань або створити власну конфігурацію Фото: Дмитрий Чабан

У плані технологій нова Октавія А8 йде в ногу з часом. Apple CarPlay працює "по повітрю", щоправда це дуже швидко розряджає батарею смартфона, а роз'єми на просторій полиці під центральною консоллю спереду і в торці центрального підлокітника ззаду — все USB-C. Тож якщо у вас не найсучасніший смартфон, то доведеться шукати окремий кабель для зарядки або купувати перехідник.

[ + – ] Під центральною консоллю простора поличка з двома портами USB-C Фото: Дмитрий Чабан

Це якщо ви відстаєте від прогресу, оскільки нова Октавія А8 2020 знаходиться на його вістрі. Саме тому в нашій машині ще й повністю цифрова панель приладів. Її конфігурацію можна міняти — вибирати необхідну інформацію і стиль її подавання.

[ + – ] Повністю цифровий щиток приладів підкреслює прогресивність моделі Фото: Дмитрий Чабан

Крім згаданої просторої полички салон нової Шкода Октавія А8 пропонує підстаканники із фіксаторами для тари, просторі кишені в дверях із відсіками під 1,5-літрові пластикові пляшки, а також цілий набір розумних і практичних рішень Simply Clever. Наприклад, таких як:

тримач для картки/талона на лобовому склі;

скребок для льоду на кришці люка бензобака;

відсіки в торці передніх дверей для парасольок або щіток;

двосторонній килимок у багажнику;

масу різних гачків для пакетів і сіток, що фіксують, у багажнику;

набір сіток і фіксатори на "липучках" для вантажу.

І цей список можна ще продовжувати. Радує те, що машина змінюється — вона стає більш емоційною і яскравою, і не викликає виключно думки про те, як би побільше всього перевезти. Але, при цьому вона зберігає те, чим завжди славилася Октавія — практичність і зручність.

[ + – ] Посадка ззаду зручна і глибока, подушка на двох крайніх місцях подовжена, нахил спинки зручний Фото: Дмитрий Чабан [ + – ] Ззаду в нашій машині є управління третьою зоною клімат-контролю і 2 порти USB-C для зарядки гаджетів Фото: Дмитрий Чабан

Частина рішень для цього є на другому ряду. Наприклад, спеціальні кишені для смартфонів і планшетів на спинках передніх крісел. Є тут і широкий підлокітник із підстаканниками. Причому, вони відкриваються. Тобто, ви не сидите, засунувши лікоть в пластикову "колбу".

А ось виходячи з машини, ви швидше за все обітрете штаниною широченний поріг. Зате, користуючись багажником, легко зберегти руки в чистоті, коли кришка оснащена електроприводом. Відкрити її можна клавішею на водійських дверях, кнопкою на ключі та на кришці або, провівши ногою під бампером. Закривається вона аналогічно, що дуже зручно під час навантаження і розвантаження, коли руки у вас зайняті.

Відео тест-драйву Шкода Октавія А8

[ + – ] Відео тест-драйв Skoda Octavia A8 1,4 TSI з автоматом Aisin

Лючок для довгих предметів дозволяє закріпити на задньому ряду пару дитячих крісел, завантажити, скажімо, лижі, і вирушити сім'єю в гори. Або посадити ззаду двох гастробайтеров і поїхати на ринок / у магазин за плінтусами або карнизами.

Автомат Айсін для Шкоди: тест-драйв Skoda Octavia A8 1,4 TSI з АКП Aisin

Нинішній дефіцит мікрочіпів позначився і на новій Октавія А8. Фокус вже розповідав, що в Україні почався дефіцит популярних моделей. Як повідомляє AUTO-Consulting, Skoda Octavia можна замовити, але привезуть авто тільки в лютому і тільки з таким двигуном, як під капотом тестованої машини — 1,4 TSI.

Поставка авто з іншими моторами буде орієнтовно тільки в квітні-травні 2022 року. Поки ж офіційний постачальник автомобілів SKODA в Україні декларує такі силові агрегати нової Шкода Октавія А8 в Україні:

Бензинові мотори, коробки передач:

1,4 TSI 110 кВт (150 к. с.), 6-ст. мех. / 8-ст. автомат Aisin;

1,6 MPI 81 кВт (110 к. с.), 6-ст. авт.;

2,0 TSI 140 кВт (190 к. с.), 7-ст. робот. DSG.

Дизельні мотори, коробки передач:

2,0 TDI 110 кВт (150 к. с.), 6-ст. мех. / 7-ст. робот. DSG*;

2,0 TDI 147 кВт (200 к. с.), 7-ст. робот. DSG**.

*Доступна з повним приводом 4х4

**З повним приводом 4х4

Наш автомобіль у найпопулярнішій в Україні модифікації — з 1,4-літровим 150-сильним бензиновим турбомотором та автоматичною коробкою передач Aisin. Так, так, так, у цій конфігурації вже немає "робота" DSG який продовжує викликати деякі пересуди.

Замість нього на такій Шкоді Октавія А8 автомат Айсін встановлений — 8-швидкісний, такий же як стоїть на величезній кількості авто різних марок, зокрема на Лексусах і Тойотах, враховуючи й улюблену в Україні Camry.

Автоматична коробка Aisin як на Skoda Octavia A8 1,4 TSI відрізняється високою надійністю.

Двигун алюмінієвий, голівка блоку виконана одним цілим із випускним колектором, привід ГРМ пасовий, є система зміни фаз газорозподілу і проста турбіна — без "хитрих" крильчаток і змінною геометрією. Це вселяє надію в його надійності, за умов правильної експлуатації.

[ + – ] Важкий капот утримують два газові амортизатори. Замків теж два. Тож усе солідно, добротно і безпечно. Мотор, нехай і має знайомі характеристики (1,4 л, 150 к. с.), але новий Фото: Дмитрий Чабан

Адже і "дитячі болячки" цього мотора вже усунули. Якісне мастило та паливо, своєчасне обслуговування — і 250-300 тисяч кілометрів мотор пробігти повинен без проблем.

А турбіні нудьгувати ви очевидно не дасте. Адже на низьких оборотах двигуну не вистачає тяги, а ось в широкому діапазоні від 1 500 до 4 000 об/хв відчувається приємний турбопідхват і на еластичність мотора вже гріх скаржитися.

[ + – ] Ось таким хромованим джойстиком і керується автомат Aisin у Skoda Octavia A8 Фото: Дмитрий Чабан

На заміських трасах, при обгонах на високих швидкостях за 130-150 км/год хочеться більше тяги, але при звичайній їзді машина виглядає дуже бадьорою. Хоча і не такою, як із DSG. З АКП Айсін Шкода Октавія А8 розганяється до "сотні" повільніше — за 9 секунд, а палива споживає більше, хоча і в межах обіцяного заводом-виробником. Під час тест-драйву бортовий комп'ютер декларував 5,4-5,6 літрів при спокійній їзді в змішаному циклі та до 8 літрів (при заявлених 7-ми) в місті.

Зате така коробка — якщо не "рвати" її пробуксовками і дотримуватися всіх регламентних робіт, без проблем прослужить не менше ніж мотор. І нехай вона важча і не настільки ефективна як DSG, але їздити з нею в міській штовханині набагато зручніше і комфортніше.

[ + – ] Цей автомобіль С-класу пропонує приголомшливо величезний багажник об'ємом 600 літрів, а якщо скласти спинки, до речі, в зручній пропорції 40:60, то відсік збільшується до разючих 1 555 літрів Фото: Дмитрий Чабан

Вона не "спотикається" при різкому прискоренні з місця або з мінімальною швидкістю і в діапазоні першої-другої передач перемикається плавніше, ніж "робот". Хочеться більше драйву? Тоді режим Sport і підрульові перемикачі вам у допомогу.

Або скористайтеся системою вибору режиму руху. Спортивний режим робить трохи більше гострої реакції силового агрегату, а також тугим і точним рульове управління. При гальмуванні коробка акуратно підіграє зниженими передачами, а на щитку приладів не з'являється порада відпустити педаль акселератора для руху накатом та економії палива. Утім, Driving Mode Select дозволяє створити і власну конфігурацію.

[ + – ] У багажнику передбачена розетка на 12 V Фото: Skoda [ + – ] У багажнику маса різних гачків для пакетів і сіток, що фіксують Фото: Skoda [ + – ] Лючок для довгих предметів дозволяє закріпити на задньому ряду пару дитячих крісел, завантажити, скажімо, лижі, і вирушити сім'єю в гори. Або посадити ззаду двох гастробайтеров і поїхати на ринок / у магазин за плінтусами або карнизами Фото: Skoda [ + – ] Фіксатори на "липучках" допоможуть зафіксувати вантаж у будь-якому зручному місці Фото: Skoda [ + – ] Спинки заднього ряду можна скласти прямо з багажника Фото: Skoda [ + – ] Під підлогою розташований невеликий органайзер і докатка Фото: Skoda

У роботі ходової частини нової Октавії А8 легко впізнаються такі авто концерну Volkswagen, як Passat або Jetta з балкою в задній підвісці. В цілому, Шкода їде комфортно і навіть дозволяє собі розгойдування на нерівній дорозі при високій швидкості.

У той же час, на невисоких швидкостях колеса із 17-дюймові дисками добре і детально передають грубі гострі нерівності. Різні горбики, стики і гребінка асфальту не залишаються непоміченими. Але більші, наприклад, латки на дорозі, колеса і підвіска відпрацьовують добре.

Наші відгуки про нову Skoda Octavia і коробку Aisin

На момент підготовки матеріалу діапазон цін на нову Шкода Октавія А8 в Україні лежить від 574 211 до 931 811 грн. Що дуже непогано на тлі нечисленних конкурентів, враховуючи, скільки модифікацій пропонує Octavia A8, враховуючи дизельні та повнопривідні версії, а також Skoda Octavia А8 із кузовом універсал.

[ + – ] З автоматом Aisin Skoda Octavia A8 набула приємної плавності роботи трансмісії в будь-яких режимах Фото: Скриншот из видео на Youtube-канале Автополигон Кузницы

Модифікація Октавії А8 із мотором 1.4 TSI є дійсно "золотою серединою" за своїми характеристиками, оснащенням і ціною. А з автоматичною коробкою Aisin Skoda Octavia A8 це ще й дуже комфортний автомобіль із хорошим запасом надійності.

Плюси Skoda Octavia A8:

просто величезний багажник;

великий набір розумних і практичних рішень Simply Clever;

велика кількість модифікацій;

надійний і комфортний в роботі автомат Aisin.

Мінуси Skoda Octavia A8:

багато доступні в Європі й у конкурентів опції, асистенти водія і системи безпеки не пропонуються в Україні;

не можна вибрати авто з бензиновим мотором і повним приводом.

Технічні характеристики Skoda Octavia A8 1,4 TSI:

Тип двигуна бензиновий, турбо з безпосереднім уприскуванням Кількість двигунів 4 Об'єм двигуна 1 395 см 3 Потужність двигуна 110 кВт (150 к. с.) Обертовий момент 250 Нм Коробка передач 8-ст. АКП Витрата палива траса - місто 4,7 - 7,0 л / 100 км Максимальна швидкість 223 км/год Об'єм паливного бака 45 л

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