Наступника Skoda Rapid показали на перших зображеннях

Нова Skoda Slavia отримає бензинові турбомотори. Ліфтбек надійде в продаж із 2022 року.

Представлений перший офіційний рендер Skoda Slavia. Новий доступний ліфтбек дебютує нинішньою зимою та прийде на зміну моделі Rapid. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Ліфтбек побудований на платформі Skoda Fabia і Kamiq Фото: Skoda

Раніше нова Skoda Slavia також була помічена під час тестів у Чехії та Швейцарії. Шпигунські фото дають можливість розгледіти авто, хоч прототипи й у камуфляжі. Гранований дизайн із широкими ґратами радіатора витриманий у дусі Skoda Octavia A8.

А ось платформу MQB-A0 запозичили у Skoda Fabia і Kamiq. Відомо, що ліфтбек досягає 4480 мм у довжину при колісній базі у 2651 мм.

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Skoda Slavia 2022 оснащуватимуть бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (115 к. с.) і 1,5 л (150 к.с.). У першому випадку запропонують на вибір 6-ступінчасту механічну й автоматичну КПП, у другому — "механіку" та 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

[ + – ] Прототипи Skoda Slavia проходять тести Фото: Motor1.com

Виробництво Skoda Slavia планують налагодити в Індії. У продаж модель надійде наступної весни та буде запропонована в країнах Східної Європи й Азії.

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