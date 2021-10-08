Наступника Skoda Rapid показали на перших зображеннях
Нова Skoda Slavia отримає бензинові турбомотори. Ліфтбек надійде в продаж із 2022 року.
Представлений перший офіційний рендер Skoda Slavia. Новий доступний ліфтбек дебютує нинішньою зимою та прийде на зміну моделі Rapid. Про це повідомляє сайт Motor1.
Раніше нова Skoda Slavia також була помічена під час тестів у Чехії та Швейцарії. Шпигунські фото дають можливість розгледіти авто, хоч прототипи й у камуфляжі. Гранований дизайн із широкими ґратами радіатора витриманий у дусі Skoda Octavia A8.
А ось платформу MQB-A0 запозичили у Skoda Fabia і Kamiq. Відомо, що ліфтбек досягає 4480 мм у довжину при колісній базі у 2651 мм.Важливо
Skoda Slavia 2022 оснащуватимуть бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (115 к. с.) і 1,5 л (150 к.с.). У першому випадку запропонують на вибір 6-ступінчасту механічну й автоматичну КПП, у другому — "механіку" та 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.
Виробництво Skoda Slavia планують налагодити в Індії. У продаж модель надійде наступної весни та буде запропонована в країнах Східної Європи й Азії.
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