Нова Skoda Superb 2023 показана на перших офіційних зображеннях

Skoda Superb нового покоління збереже знайомий дизайн, але підросте в розмірах. Модель буде доступна виключно в гібридному виконанні.

Представлені перші офіційні рендери Skoda Superb нового покоління. Автор зображень, дизайнер чеської марки Петер Матушинець, також підтвердив, що представлять нову модель в 2023 році. Про це пише сайт Motor1.

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На зображеннях видно, що нова Skoda Superb 2023 збереже знайомий гранований дизайн. У той же час, решітка радіатора стане більшою, а світлодіодні фари — тоншими.

[ + – ] Нова Skoda Superb трохи підросте в розмірах Фото: Motor1.com

На відміну від спорідненого Volskwagen Passat B9, який буде доступний тільки в кузові універсал, Skoda Superb запропонують і як ліфтбек. Авто трохи підросте, щоб не конкурувати з молодшою Skoda Octavia A8, яка також додала в розмірах.

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Також стало відомо, що всі Skoda Superb 2023 стануть гібридами. Бензинові турбодвигуни об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також 2,0-літрові турбодизелі доповнять "м'якими" 48-вольтними гібридними установками. Звичайно ж, залишиться в лінійці й гібрид, що заряджається, причому його запропонують в двох варіантах потужності.

[ + – ] Усі Skoda Superb 2023 стануть гібридами Фото: Motor1.com

Закамуфльовані прототипи Skoda Superb 2023 вже проходять випробування і їх неодноразово бачили на чеських і німецьких дорогах. Варто зазначити, що випускати авто будуть вже не в Чехії, а на підприємстві в Братиславі (Словаччина). Туди ж перенесуть і виробництво VW Passat.

Раніше на тестах також помітили електричний кросовер Skoda. Його презентують до кінця нинішнього року.