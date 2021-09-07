Skoda Enyaq Coupe iV вже на дорогах: яким буде новий електричний кросовер (відео)
Новий купеподібний електричний кросовер Skoda Enyaq Coupe iV покажуть ближче до кінця цього року. А поки компанія розкриває подробиці про новинку і підігріває інтерес до неї шпигунськими фото.
Компанія Skoda опублікувала фотографії нового електричного кросовера на стадії дорожніх випробувань. Звичайно, машини дуже добре замасковані, але головні висновки про зовнішність Enyaq Coupe iV зробити можна.
Одразу видно, що на відміну від серійного кросовера Skoda Enyaq iV, новинка володіє купеподібним кузовом типу ліфтбек. Причому, вже в базі він буде обладнаний панорамним дахом.
За рахунок вигнутого аркового профілю даху Skoda Enyaq Coupe iV навіть на цілий міліметр вище, а ось у довжину істотно перевершує свого побратима. При цьому, обсяг багажника при завантаженні до шторки зменшився з 585 до 570 літрів.Важливо
Розміри Skoda Enyaq Coupe iV:
- довжина — 4 563 мм;
- ширина — 1 879 мм;
- висота — 1 617 мм;
- колісна база — 2 765 мм.
Порівняно із серійним електричним кросовером, більш обтічний кузов дозволив Skoda Enyaq Coupe iV зменшити коефіцієнт аеродинамічного опору Cd з 0,257 до 0,247 і збільшити розрахункову дальність ходу на одній зарядці з 520 км до 535 км по циклу WLTP.
Це показник для Skoda Enyaq Coupe 80 iV з 204-сильним електромотором і батареєю на 82 кВт·год. Тоді як в авто початкового рівня Enyaq Coupe 60 iV буде встановлений мотор потужністю 179 к. с. і батарея ємністю 62 кВт·год.
А найкрутішим буде повнопривідний Enyaq Coupe iV 80x. Сумарна потужність двох його електромоторів складе 265 к. с., а в майбутньому швидше за все з'явиться і спортивна версія Enyaq iV RS з 306-сильною силовою установкою та ексклюзивною обробкою.
Ціни та докладні характеристики стануть відомі ближче до дебюту. Крім цього, Skoda анонсувала новий бюджетний седан Slavia, який замінить популярний у Rapid.
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