Renault Megane перетворився на електричний кросовер із запасом ходу 470 км і через пів року може з'явитися в Україні

Новий Renault Megane E-Tech Electric 2022 модельного року складе компанію хетчбеку, седану й універсалу. Електричний кросовер показали на виставці IAA в Мюнхені, а в продаж у Європі він потупить уже в березні наступного року.

Renault Megane E-Tech Electric є серійною версією концепту Megane eVision і побудований на загальній платформі модульної CMF-EV з Nissan Ariya.

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Фото: Renault

Електромобіль відрізняється потаємними ручками в передніх дверях, замаскованими в стійках ручками задніх дверей і 20-дюймовими колісними дисками оригінального дизайну. При цьому камери з боків, які були на концепті, Megane E-Tech змінив на звичні нам дзеркала.

[ + – ] Зовнішність Megane E-Tech Electric відрізняється від звичних нам Renault з ДВС Фото: Renault [ + – ] Електромобіль відрізняється потаємними ручками в передніх дверях і замаскованими в стійках ручками задніх дверей Фото: Renault [ + – ] Камери з боків, які були на концепті, Megane E-Tech змінив на звичні нам дзеркала Фото: Renault [ + – ] Довжині електромобіля складає 4210 мм, висота — 1500 мм Фото: Renault [ + – ] Після ZOE це друга електрична модель, яку компанія Renault розробила з нуля Фото: Renault

При довжині 4210 мм і висоті 1500 мм, новий електромобіль має колісну базу в 2700 мм, що дозволило інженерам зробити досить просторий салон.

В інтер'єрі використовується тканинна обробка з перероблених матеріалів, а деякі приховані від очей і розташовані в нижній частині приладової панелі елементи зроблені з переробленого пластику. В результаті 95% автомобіля підлягають вторинній переробці.

[ + – ] Повністю цифрова приладова панель виконана в формі перевернутої букви "L" Фото: Renault [ + – ] В інтер'єрі використовується тканинна обробка з перероблених матеріалів Фото: Renault [ + – ] 12-дюймова сенсорна панель з роздільною здатністю 1250x1562 призначена для роботи з інформаційно-розважальною системою Фото: Renault [ + – ] Деякі приховані від очей і розташовані в нижній частині приладової панелі елементи зроблені з переробленого пластику Фото: Renault

Повністю цифрова приладова панель виконана в формі перевернутої букви "L" — у стилі, який Renault називає дисплеєм OpenR. Він складається з двох екранів.

Один, діагоналлю 12,3 дюйма, виконує роль приладової панелі, сусідня 12-дюймова сенсорна панель із роздільною здатністю 1250x1562 призначена для роботи з інформаційно-розважальною системою. Втім, простіші комплектації Megane E-Tech Electric будуть оснащені 9-дюймової панеллю з нижчою роздільною здатністю.

[ + – ] Електромобіль має колісну базу 2700 мм, що дозволило інженерам зробити досить просторий салон Фото: Renault

Залежно від рівня оснащення, електромобіль комплектується двигуном потужністю 130 к.с. і з обертовим моментом 250 Нм або розвиває 218 к.с. і 300 Нм. При вазі 1624 кг у потужнішій конфігурації Renault Megane E-Tech Electric розганяється до 100 км/год за 7,4 секунди.

Фото: Renault Фото: Renault

Чи з'явиться повнопривідна версія нового електричного кросовера, поки не відомо. А ось запас ходу нового електромобіля від Renault з переднім приводом складає 300 або 470 км за методикою вимірювання WLTP в залежності від встановленої батареї — на 40 або 60 кВт∙год.

На батарею поширюється 8-річна гарантія, і в разі, якщо її ємність впаде нижче 70%, Renault замінить її безкоштовно.

Фото: Renault

Зарядити акумулятор можна змінним струмом потужністю 22 кВт або на зарядній станції постійного струму потужністю до 130 кВт. А також за допомогою настінного зарядного модуля на 7,4 кВт. В останньому випадку, щоб поповнити запас енергії, достатньої для подолання 400 км, піде 8 годин.

Нагадаємо також, що нещодавно французька компанія Renault представила нову модель свого дочірнього бренду Dacia з традиційними ДВС.