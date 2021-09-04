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Абсолютно новую Dacia Jogger скоро начнут продавать в Украине под маркой Renault (видео)

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Фото: Dacia | Dacia показала абсолютно новую модель Jogger

Французская компания Renault представила новую модель своего дочернего бренда Dacia. Идейно Jogger является прямым наследником практичного универсала Logan MCV и также будет доступен в 5- и 7-местном исполнении. Вот только модель получила клиренс в 200 мм, так что вполне может считаться и кроссовером.

Появление семейного автомобиля Jogger является очередным шагом компании по обновлению своей модельной линейки после седана Logan, хэтчбеков Sandero и Sandero Stepway, а также внедорожника Duster.

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Jogger является прямым наследником практичного универсала Logan MCV
Фото: Dacia

Но, в отличии от них, новинка принесла с собой и новое имя Jogger, и небольшую неразбериху в классификации. Формально являясь наследником универсала, новая модель предлагает соответствующую длину, простор в салоне и до 7 посадочных мест.

При этом, она получила внушительный дорожный просвет, а в версии Extreme еще и "внедорожный" обвес по нижнему периметру кузова, накладки на дверях и элементы бампера из черного пластика. А довершают картину эдакого кроссовера рейлинги на крыше и иная отделка салона с медной прострочкой.

Презентация Dacia Jogger

Размеры Dacia Jogger:

  • Длина – 4547 м
  • Высота – 1632 мм
  • Ширина – 1784 мм
  • Колесная база – 2897 мм
  • Дорожный просвет – 200 мм

Благодаря самой большой в классе колесной базе Jogger предлагает просторный салон и вместительный багажник, который в зависимости от количества и положения задних сидений имеет объем от 160 до 1819 литров.

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Jogger может похвастаться самой большой колесной базой в классе
Фото: Dacia
Dacia Jogge, Renault Jogger, новая Dacia Jogge, новый Renault Jogger, новая Дачия Джогги, новый Рено Джогги, экстерьер, внешность, вид сбоку и сзади
Благодаря клиренсу в 200 мм и обвесу, универсал приобрел вид кроссовера, но сохранил передний привод
Фото: Dacia

На старте продаж Dacia Jogger будет предлагаться с двумя моторами — новым 1,0-литровым бензиновым агрегатом TCe 110 и его версией с ГБО — ECO-G 100. Оба – со стартер-генератором для снижения расхода топлива и соответствия экологическим нормам 6D Full.

Позже, в 2023 к ним прибавится гибридный силовой агрегат на основе бензинового 1,6-литрового бензинового двигатели и двух электромоторов.

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В Украине эмблема Dacia на руле уступит место ромбу Renault
Фото: Dacia
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Dacia/Renault Jogger будет предлагаться как в 5-, так и в 7-местном вариантах
Фото: Dacia

Премьера новинки состоится через несколько дней на автосалоне в Мюнхене, который пройдет с 7 по 12 сентября. Заказы на Dacia Jogger, которая в Украине будет предлагаться под маркой Renault, должны начать принимать в ноябре 2021 года, а первые машины поступить покупателям в феврале 2022 года.

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