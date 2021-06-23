Представлен обновленный Duster второго поколения (видео)

Рестайлинговый кроссовер представлен для Европы, где продается под маркой Dacia.

Бюджетный кроссовер Duster на украинском рынке продается под брендом Renault, а в Европе несет марку Dacia. И пока у нас все еще представлена машина первого поколения, "второй" Duster, дебютировавший в 2017 году, перенес плановый рестайлинг.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Визуальные отличия новинки — новая оптика спереди и сзади, а также переоформленная решетка радиатора. Диодные ходовые огни теперь выполнены в новом фирменном стиле, как у новых Logan и Sandero. А вот логотип старый — новый же, представленный совсем недавно, появится на моделях марки уже в следующем году.

В салоне прописалась новая мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном (ранее диагональ составляла 6 дюймов) и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Еще одно новшество — новый подлокотник между передними сиденьями, который куда удобнее прежнего.

По части моторов изменений нет: европейские покупателям доступны бензиновый 130-сильный 1.3 TCe, 115-сильный турбодизель 1.5 Blue dCi, а также 100-сильный турбомотор 1.0 TCe Eco-G, который может работать на бензине и пропане.

А вот в перечне трансмиссий после трехлетнего перерыва снова появился шестиступенчатый "робот" EDC. У рестайлингового Дастера он доступен исключительно с самым мощным двигателем в гамме — бензиновым турбомотором 1.3 TCe мощностью 150 л.с.

Рестайлинг принес Дастеру не только обновления, а и сокращение комплектаций. Теперь их три вместо четырех ранее: упразднена базовая версия Access, не пользовавшаяся спросом. также сокращен список отдельных опций.

Вместе с сокращением гаммы комплектаций были снижены цены. Так, во Франции обновленный Duster стартует с отметки 14 490 евро — против 15 500 евро за дорестайлинговую машину. Полноприводный вариант в самой дорогой версии оценен в 22 900 евро. Продажи Dacia Duster в Европе начнутся в конце лета.

Появится ли в Украине Duster второго поколения — теперь уже в обновленном виде? Пока что нам нечем порадовать поклонников Дастера. Как сообщили Фокусу в компании "Рено Украина", на данный момент нет информации о сроках выхода автомобиля на украинский рынок.

Ранее Фокус сообщал, что в дебютировал новый бюджетный седан на базе Logan. Пока Renault Taliant доступен только на рынке Турции.

Также мы рассказывали, что компания Renault оказалась вовлечена в очередной виток "дизельгейта". Французская прокуратура обвиняет производителя в занижении уровня вредных выбросов некоторых моделей.