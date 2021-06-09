Теперь и Renault: компанию обвиняют в занижении уровня вредных выбросов

Французская прокуратора установила у некоторых моделей компании занижение выбросов окислов азота в 10 раз.

Renault оказалась вовлечена в очередной виток "дизельгейта", начавшегося в 2015 году со скандала с автомобилями Volkswagen. Как стало известно, французская прокуратура предъявила компании обвинения в занижении вредных выбросов на некоторых моделях.

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Расследование велось с 2017 года, сообщает Reuters. Как установили следователи прокуратуры, на части моделей Renault фактические показатели выбросов окислов азота в 10 раз выше сертификационных норм ЕС, которым модели соответствовали лишь на бумаге.

Как и ранее в случае с Volkswagen, показатели выбросов занижались с помощью специального тайного программного обеспечения, которое активировалось на автомобилях, представлявшихся компанией для прохождения сертификации.

Сама компания Renault отрицает нарушения. Тем не менее прокуратура обязала компанию внести залог в размере 24 млн евро для компенсации потенциальных убытков, связанных с занижением выбросов. Дополнительно с той же целью от Renault требуют банковскую гарантию еще на 60 млн евро.

Также под это расследование попала марка Peugeot, ранее входившая в PSA, а теперь находящаяся в составе концерна Stellantis. Французские прокуроры подозревают, что около 2 млн выпущенных автомобилей марки не соответствуют действующим в ЕС нормам выбросов. В Peugeot обвинения отрицают, но если вина будет доказана, компании грозит штраф до 5 млн евро.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen готовится взыскать убытки за дизельгейт со своих бывших топ-менеджеров. Финансовые претензии касаются бывшего исполнительного директора Volkswagen Мартина Винтеркорна и бывшего руководителя Audi Руперта Штадлера.

Напомним, Renault хочет реализовать идею сменных батарей в своих электрокарах. Это позволит дать "вторую жизнь" изношенным батареям в качестве домашних накопителей энергии и попутно поможет компании конкурировать с китайскими брендами, которые намереваются строить в Европе свои сети для замены батарей.