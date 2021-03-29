Volkswagen готовится взыскать убытки за дизельгейт со своих бывших топ-менеджеров

Финансовые претензии могут предъявить бывшему исполнительному директору Volkswagen Мартину Винтеркорну и бывшему главе Audi Руперту Штадлеру.

Юристы компании Gleiss Lutz по заказу руководства Volkswagen Group провели внутреннее расследование, в ходе которого были определены виновники разгоревшегося в 2015 году "дизельного скандала" с автомобилями Volkswagen, известного как дизельгейт. Расследование охватило всех членов совета директоров концерна того периода.

Эксперты изучили 65 петабайт данных и 480 млн документов. Из них непосредственно дизельгейта касаются 1,6 млн файлов. Также были опрошены 1550 сотрудников концерна. Ответственными за произошедшее названы бывший исполнительный директор Volkswagen Мартин Винтеркорн и экс-глава Audi Руперт Штадлер. Они обвиняются в пренебрежении служебными обязанностями. Других виновных среди тогдашних членов правления Volkswagen не выявлено.

Обвинение базируется на том факте, что 27 июля 2015 года, почти за два месяца до первых официальных обвинений со стороны американского регулятора, Винтеркорну доложили об использовании нелегального софта на 2,0-литровых дизельных двигателях, но он не принял "ответственных мер". С поста главы Volkswagen Винтеркорн уволился 23 сентября 2015 года, через 4 дня после начала "дизельного скандала". Руперт Штадлер был арестован прокуратурой Мюнхена в июне 2018 года по обвинению в сокрытии информации о дизельгейте.

Напомним, в сентябре 2015 года власти США обвинили Volkswagen в использовании специального программного обеспечения, которое занижало уровень выбросов диоксида азота во время стендовых экологических проверок. За этим последовал ряд громких увольнений и отзывных кампаний по всему миру. В общей сложности на выплату штрафов, судебные издержки и доработку "дизельгейтных" автомобилей концерн потратил более $35 млрд — и это не считая падения курса акций и репутационных потерь.

Оба топ-менеджера свою вину отрицают, несмотря на это Volkswagen готовится предъявить им финансовые претензии. Сумму исков компания пока не озвучила.