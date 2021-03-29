Volkswagen готується стягнути збитки за дизельгейт зі своїх колишніх топ-менеджерів

Фінансові претензії можуть пред'явити колишньому виконавчому директору Volkswagen Мартіну Вінтеркорну та колишньому главі Audi Руперту Штадлеру.

Юристи компанії Gleiss Lutz на замовлення керівництва Volkswagen Group провели внутрішнє розслідування, під час якого були визначені винуватці "дизельного скандалу", що розгорівся в 2015 році, з автомобілями Volkswagen, відомого як дизельгейт. Розслідування охопило всіх членів ради директорів концерну того періоду.

Експерти вивчили 65 петабайт даних і 480 млн документів. З них безпосередньо дизельгейту стосуються 1,6 млн файлів. Також були опитані 1 550 співробітників концерну. Відповідальними за подію названі колишній виконавчий директор Volkswagen Мартін Вінтеркорн та екс-глава Audi Руперт Штадлер. Вони звинувачуються в нехтуванні службовими обов'язками. Інших винних серед тодішніх членів правління Volkswagen не виявлено.

Звинувачення базується на тому факті, що 27 липня 2015 року, майже за два місяці до перших офіційних звинувачень з боку американського регулятора, Вінтеркорн доповіли про використання нелегального софту на 2,0-літрових дизельних двигунах, але він не вжив "відповідальних заходів". З поста глави Volkswagen Вінтеркорн звільнився 23 вересня 2015 року, через 4 дні після початку "дизельного скандалу". Руперт Штадлер був заарештований прокуратурою Мюнхена в червні 2018 року за звинуваченням у приховуванні інформації про дизельгейт.

Нагадаємо, у вересні 2015 року влада США звинуватила Volkswagen у використанні спеціального програмного забезпечення, яке занижувало рівень викидів діоксиду азоту під час стендових екологічних перевірок. За цим почалася низка гучних звільнень і відкличні кампаній по всьому світу. Загалом на виплату штрафів, судові витрати і доопрацювання "дизельгейтних" автомобілів концерн витратив більше $35 млрд — і це не враховуючи падіння курсу акцій і репутаційних втрат.

Обидва топ-менеджери свою провину заперечують, незважаючи на це Volkswagen готується пред'явити їм фінансові претензії. Суму позовів компанія поки не озвучила.