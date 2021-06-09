Тепер і Renault: компанію звинувачують у заниженні рівня шкідливих викидів

Французька прокуратора встановила у деяких моделей компанії заниження викидів окисів азоту у 10 разів.

Renault виявилася залученою у черговий виток "дизельгейту", що почався у 2015 році зі скандалу з автомобілями Volkswagen. Як стало відомо, французька прокуратура пред'явила компанії звинувачення в заниженні шкідливих викидів на деяких моделях.

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Розслідування велося з 2017 року, повідомляє Reuters. Як встановили слідчі прокуратури, на частині моделей Renault фактичні показники викидів окисів азоту у 10 разів вище сертифікаційних норм ЄС, яким моделі відповідали лише на папері.

Як і раніше у випадку з Volkswagen, показники викидів занижувалися за допомогою спеціального таємного програмного забезпечення, яке активізувалося на автомобілях, що видавалися компанією для проходження сертифікації.

Сама компанія Renault заперечує порушення. Проте прокуратура зобов'язала компанію внести заставу розміром 24 млн євро для компенсації потенційних збитків, пов'язаних із заниженням викидів. Додатково з тією ж метою від Renault вимагають банківську гарантію ще на 60 млн євро.

Також під це розслідування потрапила марка Peugeot, яка раніше входила до PSA, а тепер перебуває у складі концерну Stellantis. Французькі прокурори підозрюють, що близько 2 млн випущених автомобілів марки не відповідають чинним в ЄС нормам викидів. У Peugeot звинувачення заперечують, але якщо провина буде доведена, компанії загрожує штраф до 5 млн євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen готується стягнути збитки за дизельгейт зі своїх колишніх топ-менеджерів. Фінансові претензії стосуються колишнього виконавчого директора Volkswagen Мартіна Вінтеркорна і колишнього керівника Audi Руперта Штадлера.

Нагадаємо, Renault хоче реалізувати ідею змінних батарей у своїх електрокарах. Це дозволить дати "друге життя" зношеним батареям в якості домашніх накопичувачів енергії і попутно допоможе компанії конкурувати з китайськими брендами, які мають намір будувати в Європі свої мережі для заміни батарей.