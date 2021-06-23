Представлений оновлений Duster другого покоління (відео)

Рестайлінговий кросовер представлений для Європи, де продається під маркою Dacia.

Бюджетний кросовер Duster на українському ринку продається під брендом Renault, а в Європі носить марку Dacia. І поки в нас все ще представлена машина першого покоління, "другий" Duster, який дебютував у 2017 році, переніс плановий рестайлінг.

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Візуальні відмінності новинки — нова оптика спереду і ззаду, а також переоформлена решітка радіатора. Діодні ходові вогні тепер зроблені в новому фірмовому стилі, як у нових Logan і Sandero. А ось логотип старий — новий же, представлений зовсім нещодавно, зʼявиться на моделях марки вже в наступному році.

У салоні прописалася нова мультимедійна система з 8-дюймовим сенсорним екраном (раніше діагональ становила 6 дюймів) і підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Ще одне нововведення — новий підлокітник між передніми сидіннями, який куди зручніший, ніж раніше.

У частині моторів змін немає: європейським покупцям доступні бензиновий 130-сильний 1.3 TCe, 115-сильний турбодизель 1.5 Blue dCi, а також 100-сильний турбомотор 1.0 TCe Eco-G, який може працювати на бензині та пропані.

А ось у переліку трансмісій після трирічної перерви знову зʼявився шестиступеневий "робот" EDC. У рестайлінгового Дастера він доступний виключно з найпотужнішим двигуном у гамі — бензиновим турбомотором 1.3 TCe потужністю 150 к. с.

Рестайлінг приніс Дастеру не тільки оновлення, а й скорочення комплектацій. Тепер їх три замість чотирьох раніше: скасована базова версія Access, що не користувалася попитом. Також скорочений список окремих опцій.

Разом зі скороченням гами комплектацій були знижені ціни. Так, у Франції оновлений Duster стартує з позначки 14 490 євро — проти 15 500 євро за дорестайлінгову машину. Повнопривідний варіант у найдорожчій версії оцінений в 22 900 євро. Продажі Dacia Duster у Європі почнуться наприкінці літа.

Чи зʼявиться в Україні Duster другого покоління — тепер уже в оновленому вигляді? Поки що нам нічим порадувати шанувальників Дастера. Як повідомили Фокусу в компанії "Рено Україна", наразі немає інформації про терміни виходу автомобіля на український ринок.

Раніше Фокус повідомляв, що дебютував новий бюджетний седан на базі Logan. Поки Renault Taliant доступний тільки на ринку Туреччини.

Також ми розповідали, що компанія Renault виявилася залученою в черговий виток "дизельгейту". Французька прокуратура звинувачує виробника в заниженні рівня шкідливих викидів деяких моделей.