Renault Megane превратился в электрический кроссовер с запасом хода в 470 км и через полгода может появиться в Украине

Новый Renault Megane E-Tech Electric 2022 модельного года составит компанию хэтчбеку, седану и универсалу. Электрический кроссовер показали на выставке IAA в Мюнхене, а в продажу в Европе он потупит уже в марте следующего года.

Renault Megane E-Tech Electric является серийной версией концепта Megane eVision и построен на общей модульной платформе CMF-EV с Nissan Ariya.

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Фото: Renault

Электромобиль отличается потаенными ручками в передних дверях, замаскированными в стойках ручками задних дверей и 20-дюймовыми колесными дисками оригинального дизайна. При этом камеры по бокам, которые были на концепте, Megane E-Tech сменил на привычные нам зеркала.

[ + – ] Внешность Megane E-Tech Electric отличается от привычных нам Renault с ДВС Фото: Renault [ + – ] Электромобиль отличается потаенными ручками в передних дверях и замаскированными в стойках ручками задних дверей Фото: Renault [ + – ] Камеры по бокам, которые были на концепте, Megane E-Tech сменил на привычные нам зеркала Фото: Renault [ + – ] Длине электромобиля составляет 4210 мм, высота - 1500 мм Фото: Renault [ + – ] После ZOE это вторая электрическая модель, которую компания Renault разработала с нуля Фото: Renault

При длине 4210 мм и высоте 1500 мм, новый электромобиль имеет колесную базу в 2700 мм, что позволило инженерам сделать достаточно просторный салон.

В интерьере используется тканевая отделка из переработанных материалов, а некоторые скрытые от глаз и расположенные в нижней части приборной панели элементы сделаны из переработанного пластика. В результате, 95% автомобиля подлежат вторичной переработке.

[ + – ] Полностью цифровая приборная панель выполнена в форме перевернутой буквы "L" Фото: Renault [ + – ] В интерьере используется тканевая отделка из переработанных материалов Фото: Renault [ + – ] 12-дюймовая сенсорная панель с разрешением 1250x1562 предназначена для работы с информационно-развлекательной системой Фото: Renault [ + – ] Некоторые скрытые от глаз и расположенные в нижней части приборной панели элементы сделаны из переработанного пластика Фото: Renault

Полностью цифровая приборная панель выполнена в форме перевернутой буквы "L" — в стиле, который Renault называет дисплеем OpenR. Он состоит из двух экранов.

Один, диагональю 12,3 дюйма, выполняет роль приборной панели, соседняя 12-дюймовая сенсорная панель с разрешением 1250x1562 предназначена для работы с информационно-развлекательной системой. Впрочем, более простые комплектации Megane E-Tech Electric будут оснащены 9-дюймовой панелью с более низким разрешением.

[ + – ] Электромобиль имеет колесную базу в 2700 мм, что позволило инженерам сделать достаточно просторный салон Фото: Renault

В зависимости от уровня оснащения, электромобиль комплектуется двигателем мощностью 130 л.с. и с крутящим моментом 250 Нм или развивающим 218 л.с. и 300 Нм. При весе в 1624 кг в более мощной конфигурации Renault Megane E-Tech Electric разгоняется до 100 км/ч за 7,4 секунды.

Фото: Renault Фото: Renault

Появится ли полноприводная версия нового электрического кроссовера пока не известно. А вот запас хода нового электромобиля от Renault с передним приводом составляет 300 или 470 км по методике измерения WLTP в зависимости от установленной батареи — на 40 или 60 кВт∙ч.

На батарею распространяется 8-летняя гарантия, и в случае, если ее емкость упадет ниже 70%, Renault заменит ее бесплатно.

Фото: Renault

Зарядить аккумулятор можно переменным током мощностью 22 кВт или на зарядной станции постоянного тока мощностью до 130 кВт. А также при помощи настенного зарядного модуля на 7,4 кВт. В последнем случаи, чтобы восполнить запас энергии, достаточный для преодоления 400 км, уйдет 8 часов.

Напомним также, что недавно французская компания Renault представила новую модель своего дочернего бренда Dacia с традиционными ДВС.