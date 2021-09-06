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Renault Megane превратился в электрический кроссовер с запасом хода в 470 км и через полгода может появиться в Украине

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Фото: Renault | Новый Megane E-Tech Electric 2022 модельного года составит компанию хэтчбеку, седану и универсалу

Новый Renault Megane E-Tech Electric 2022 модельного года составит компанию хэтчбеку, седану и универсалу. Электрический кроссовер показали на выставке IAA в Мюнхене, а в продажу в Европе он потупит уже в марте следующего года.

Renault Megane E-Tech Electric является серийной версией концепта Megane eVision и построен на общей модульной платформе CMF-EV с Nissan Ariya.

Фото: Renault

Электромобиль отличается потаенными ручками в передних дверях, замаскированными в стойках ручками задних дверей и 20-дюймовыми колесными дисками оригинального дизайна. При этом камеры по бокам, которые были на концепте, Megane E-Tech сменил на привычные нам зеркала.

электромобиль, электрический кроссовер, внешность, вид спереди
Внешность Megane E-Tech Electric отличается от привычных нам Renault с ДВС
Фото: Renault
электромобиль, электрический кроссовер, внешность, вид сбоку
Электромобиль отличается потаенными ручками в передних дверях и замаскированными в стойках ручками задних дверей
Фото: Renault
электромобиль, электрический кроссовер, внешность, вид спереди и сбоку
Камеры по бокам, которые были на концепте, Megane E-Tech сменил на привычные нам зеркала
Фото: Renault
электромобиль, электрический кроссовер, внешность, вид сбоку
Длине электромобиля составляет 4210 мм, высота - 1500 мм
Фото: Renault
электромобиль, электрический кроссовер, внешность, вид сзади
После ZOE это вторая электрическая модель, которую компания Renault разработала с нуля
Фото: Renault
электромобиль, электрический кроссовер, внешность, вид спереди
электромобиль, электрический кроссовер, внешность, вид сбоку
электромобиль, электрический кроссовер, внешность, вид спереди и сбоку
электромобиль, электрический кроссовер, внешность, вид сбоку
электромобиль, электрический кроссовер, внешность, вид сзади

При длине 4210 мм и высоте 1500 мм, новый электромобиль имеет колесную базу в 2700 мм, что позволило инженерам сделать достаточно просторный салон.

В интерьере используется тканевая отделка из переработанных материалов, а некоторые скрытые от глаз и расположенные в нижней части приборной панели элементы сделаны из переработанного пластика. В результате, 95% автомобиля подлежат вторичной переработке.

электромобиль, новый электрический кроссовер, интерьер, цифровая передняя панель, дисплей OpenR
Полностью цифровая приборная панель выполнена в форме перевернутой буквы "L"
Фото: Renault
электромобиль, новый электрический кроссовер, интерьер, цифровая передняя панель, дисплей OpenR
В интерьере используется тканевая отделка из переработанных материалов
Фото: Renault
электромобиль, новый электрический кроссовер, интерьер, цифровая передняя панель, дисплей OpenR
12-дюймовая сенсорная панель с разрешением 1250x1562 предназначена для работы с информационно-развлекательной системой
Фото: Renault
электромобиль, новый электрический кроссовер, интерьер
Некоторые скрытые от глаз и расположенные в нижней части приборной панели элементы сделаны из переработанного пластика
Фото: Renault
электромобиль, новый электрический кроссовер, интерьер, цифровая передняя панель, дисплей OpenR
электромобиль, новый электрический кроссовер, интерьер, цифровая передняя панель, дисплей OpenR
электромобиль, новый электрический кроссовер, интерьер, цифровая передняя панель, дисплей OpenR
электромобиль, новый электрический кроссовер, интерьер

Полностью цифровая приборная панель выполнена в форме перевернутой буквы "L" — в стиле, который Renault называет дисплеем OpenR. Он состоит из двух экранов.

Один, диагональю 12,3 дюйма, выполняет роль приборной панели, соседняя 12-дюймовая сенсорная панель с разрешением 1250x1562 предназначена для работы с информационно-развлекательной системой. Впрочем, более простые комплектации Megane E-Tech Electric будут оснащены 9-дюймовой панелью с более низким разрешением.

Электромобиль, салон, интерьер, вид сверху в разрезе
Электромобиль имеет колесную базу в 2700 мм, что позволило инженерам сделать достаточно просторный салон
Фото: Renault

В зависимости от уровня оснащения, электромобиль комплектуется двигателем мощностью 130 л.с. и с крутящим моментом 250 Нм или развивающим 218 л.с. и 300 Нм. При весе в 1624 кг в более мощной конфигурации Renault Megane E-Tech Electric разгоняется до 100 км/ч за 7,4 секунды.

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Фото: Renault
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Фото: Renault

Появится ли полноприводная версия нового электрического кроссовера пока не известно. А вот запас хода нового электромобиля от Renault с передним приводом составляет 300 или 470 км по методике измерения WLTP в зависимости от установленной батареи — на 40 или 60 кВт∙ч.

На батарею распространяется 8-летняя гарантия, и в случае, если ее емкость упадет ниже 70%, Renault заменит ее бесплатно.

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Фото: Renault

Зарядить аккумулятор можно переменным током мощностью 22 кВт или на зарядной станции постоянного тока мощностью до 130 кВт. А также при помощи настенного зарядного модуля на 7,4 кВт. В последнем случаи, чтобы восполнить запас энергии, достаточный для преодоления 400 км, уйдет 8 часов.

Напомним также, что недавно французская компания Renault представила новую модель своего дочернего бренда Dacia с традиционными ДВС.