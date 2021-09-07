Skoda Enyaq Coupe iV уже на дорогах: каким будет новый электрический кроссовер (видео)

Новый купеобразный электрический кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV покажут ближе к концу этого года. А пока компания раскрывает подробности про новинку и подогревает интерес к ней шпионскими фото.

Компания Skoda опубликовала фотографии нового электрического кроссовера в стадии дорожных испытаний. Конечно, машины очень хорошо замаскированы, но главные выводы о внешности Enyaq Coupe iV сделать можно.

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[ + – ] Skoda расширяет линейку своих электрических моделей купеобразным кроссовером Enyaq Coupe iV Фото: Skoda

Сразу видно, что в отличии от серийного кроссовера Skoda Enyaq iV, новинка обладает купеобразным кузовом типа лифтбек. Причем, ужу в базе он будет оборудован панорамной крышей.

[ + – ] Серийный кроссовер Skoda Enyaq iV имеет более привычный внешний вид Фото: Skoda

За счет выгнутого арочного профиля крыши Skoda Enyaq Coupe iV даже на целый миллиметр выше, а вот в длину более существенно превосходит своего собрата. При этом, объем багажника при загрузке до шторки уменьшился с 585 до 570 литров.

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Размеры Skoda Enyaq Coupe iV:

Длина — 4563 мм

Ширина — 1879 мм

Высота — 1617 мм

Колесная база — 2765 мм

В сравнении с серийным электрическим кроссовером, более обтекаемый кузов позволил Skoda Enyaq Coupe iV уменьшить коэффициент аэродинамического сопротивления Cd с 0,257 до 0,247 и увеличить расчетную дальность хода на одной зарядке с 520 км до 535 км по циклу WLTP.

[ + – ] Skoda Enyaq Coupe iV

Это показатель для Skoda Enyaq Coupe 80 iV с 204-сильным электромотором и батареей на 82 кВт·ч. Тогда как в авто начального уровня Enyaq Coupe 60 iV будет установлен мотор мощностью 179 л.с. и батарея емкостью 62 кВт·ч.

А самым крутым будет полноприводный Enyaq Coupe iV 80x. Суммарна мощность двух его электромоторов составит 265 л.с., а в будущем скорее всего появится и спортивная версия Enyaq iV RS с 306-сильной силовой установкой и эксклюзивной отделкой.

[ + – ] За счет купеообразного кузова новый кроссовер от Шкода стал чуть выше и длиннее, но проиграл в объеме багажника Фото: Skoda

Цены и подробные характеристики станут известны ближе к дебюту. Помимо этого, Skoda анонсировала новый бюджетный седан Slavia, который заменит популярный у Rapid.

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