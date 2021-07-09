Представлен самый быстрый Skoda Kodiaq: 6,6 секунды до первой "сотни"

Обновленный кроссовер Skoda представила еще в апреле, но возможность заказать версию Kodiaq RS появилась только теперь.

Отличить обновленную спортверсию кроссовера можно, как и в случае с другими вариантами модели, по новой решетке радиатора, капоту измененной формы, утонченным фарам, а также новой задней оптике.

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Интересно, что Skoda Kodiaq RS полностью сменила "сердце". В отличие от дорестайлинговой версии, которая оснащалась дизельным двигателем мощностью 237 л.с., новинка получила бензиновый мотор 2,0 TSI, который выдает 245 л.с. Крутящий момент передается на все колеса через семиступенчатую ​роботизированную трансмиссию DSG с двойным сцеплением. По официальным данным, на разгон с места до 100 км/ч чешский кроссовер тратит 6,6 секунды.

[ + – ] 20-дюймовые колеса создали специально для версии Kodiaq RS

RS-версия уже в "базе" получит 20-дюймовые колесные диски, за которыми спрятаны красные тормозные суппорты, рейлинги на крыше, сдвоенные патрубки выхлопной системы и светодиодные матричные фары. Что нехарактерно для практичной Шкоды, спереди в салоне установлены спортивные "ковши", да и задний диван получил более выразительный профиль.

Стандартный для Kodiaq RS цифровой щиток приборов получил новую графику. Теперь Virtual Cockpit по умолчанию по центру отображает тахометр, а по бокам от него выводится вся дополнительная информация. Мультимедийная система управляется через 9,2-дюймовый сенсорный дисплей.

Несмотря на то, что Skoda Kodiaq RS — это действительно достаточно злой спортивный кроссовер, он не утратит своей практичности. Под рукой все тот же огромный багажный отсек, который в случае со сложенным задним рядом предлагает 2005 свободных литров. А если одномоментно не нужно столько места, то имеем салон с тремя рядами сидений общей вместимостью семь человек.

Как писал недавно Фокус, электрическая Skoda Fabia готовится покорять раллийные трассы. Ее электрическая силовая установка выдает 348 л.с.

Также ранее сообщалось, что новое поколение Skoda Fabia вскоре приедет в Украину. Новинка будет доступна только с бензиновыми моторами, которые соответствуют строгому стандарту выбросов Euro 6d.