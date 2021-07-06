Представлена электрическая Skoda Fabia: пока в версии для ралли (видео)

Гоночная версия электрической Skoda Fabia появилась раньше дорожной.

Новый полностью электрический раллийный автомобиль готовится принять участие в будущих этапах чемпионата мира по ралли под эгидой FIA. Партнером чешского автопроизводителя стала компания Kreisel Electric, в результате появился электрический раллийный прототип Skoda RE-X1 Kreisel. Новинка построена на шасси Skoda Fabia Rally2 evo.

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Гибридные и электрические автомобили становятся важной частью чемпионата мира по ралли FIA (WRC). Компания Kreisel Electric, поставляющая обязательную гибридную технологию для World Rally Cars 2022 года, была инициатором проекта полностью электрического раллийного автомобиля, подразделение Skoda Motorsport поддержало инициативу и предоставило шасси Skoda Fabia Rally2 evo.

Популярная модель, которая пользовалась успехом в соревнованиях и коммерческим успехом, оказалась отличным выбором для нового концептуального автомобиля. Пришлось внести некоторые небольшие изменения, например, изменить подвеску и пол кузова, чтобы установить аккумулятор максимально низко.

С электрической трансмиссией Kreisel этот раллийный автомобиль может развивать мощность в 348 л.с. и максимальный крутящий момент в 600 Нм. И это большой скачок по сравнению с оригинальной Skoda Fabia Rally2 evo с 1,6-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который выдавал не больше 287 л. с. и 425 Нм крутящего момента. Прибавка в мощности связана с усовершенствованной литий-ионной батареей Kreisel емкостью 52,5 кВт•ч.

[ + – ] Раллийная Skoda Fabia во время испытаний на треке

Оригинальное шасси Skoda предназначалось для асфальта, но третий партнер проекта, компания Baumschlager Rallye & Racing, работает над тестированием Skoda RE-X1 Kreisel на гравии и его подготовкой к будущим гонкам. Новый концепт-кар, уже одобренный Австрийской федерацией автоспорта AMF (ÖAMTC), дебютирует в этом месяце на чемпионате Австрии по ралли. Электрическая Fabia выглядит многообещающе, тем интереснее будет следить за его прогрессом в будущих соревнованиях, санкционированных FIA.

[ + – ] Skoda RE-X1 Kreisel во время тестовых заездов

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