Представлена електрична Skoda Fabia: поки у версії для ралі (відео)

Гоночна версія електричної Skoda Fabia з'явилася раніше дорожньої.

Новий повністю електричний ралійний автомобіль готується взяти участь в майбутніх етапах чемпіонату світу з ралі під егідою FIA. Партнером чеського автовиробника стала компанія Kreisel Electric, унаслідок зʼявився електричний ралійний прототип Skoda RE-X1 Kreisel. Новинка побудована на шасі Skoda Fabia Rally2 evo.

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Гібридні й електричні автомобілі стають важливою частиною чемпіонату світу з ралі FIA (WRC). Компанія Kreisel Electric, яка постачає обовʼязкову гібридну технологію для World Rally Cars 2022 року, була ініціатором проекту повністю електричного ралійного автомобіля, підрозділ Skoda Motorsport підтримав ініціативу та надав шасі Skoda Fabia Rally2 evo.

Популярна модель, яка користувалася успіхом у змаганнях і комерційним успіхом, виявилася відмінним вибором для нового концептуального автомобіля. Довелося внести деякі невеликі зміни, наприклад, змінити підвіску та підлогу кузова, щоб встановити акумулятор максимально низько.

З електричною трансмісією Kreisel цей ралійний автомобіль може розвивати потужність в 348 к. с. і максимальний крутний момент у 600 Нм. І це великий стрибок порівняно з оригінальною Skoda Fabia Rally2 evo з 1,6-літровим бензиновим двигуном із турбонаддувом, який видавав не більш 287 к. с. і 425 Нм крутного моменту. Надбавка в потужності повʼязана з удосконаленою літій-іонною батареєю Kreisel ємністю 52,5 кВт•год.

[ + – ] Ралійна Skoda Fabia під час випробувань на треку

Оригінальне шасі Skoda призначалося для асфальту, але третій партнер проекту, компанія Baumschlager Rallye & Racing, працює над тестуванням Skoda RE-X1 Kreisel на гравії і її найближчими днями до майбутніх перегонів. Новий концепт-кар, вже схвалений Австрійською федерацією автоспорту AMF (ÖAMTC), дебютує в цьому місяці на чемпіонаті Австрії з ралі. Електрична Fabia виглядає великонадійно, тим цікавіше буде стежити за її прогресом у майбутніх змаганнях, санкціонованих FIA.

[ + – ] Skoda RE-X1 Kreisel під час тестових заїздів

Як раніше повідомляв Фокус, в Україні названі ціни, комплектації і лінійка моторів Skoda Fabia четвертого покоління. Очікується, що новий хетчбек зʼявиться на нашому ринку ближче до кінця 2021 року.

Також ми раніше повідомляли про те, що Skoda Superb надійде на службу в новозеландську поліцію. Копи острівної держави замовили 2 000 ліфтбеків та універсалів для різних підрозділів.