Представлений найшвидший Skoda Kodiaq: 6,6 секунд до першої "сотні"

Оновлений кросовер Skoda представила ще e квітні, але можливість замовити версію Kodiaq RS з'явилася тільки тепер.

Відрізнити оновлену спортверсію кросовера можна, як і у випадку з іншими варіантами моделі, за новою решіткою радіатора, капотом зміненої форми, витонченими фарами, а також новою задньою оптикою.

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Цікаво, що Skoda Kodiaq RS повністю змінила "серце". На відміну від дорестайлінгової версії, яка оснащувалася дизельним двигуном потужністю 237 к.с., новинка отримала бензиновий мотор 2,0 TSI, який видає 245 к.с. Крутний момент передається на всі колеса через семиступеневу роботизовану трансмісію DSG з подвійним зчепленням. За офіційними даними, на розгін з місця до 100 км/год чеський кросовер витрачає 6,6 секунд.

[ + – ] 20-дюймові колеса створили спеціально для версії Kodiaq RS

RS-версія вже в "базі" отримає 20-дюймові колісні диски, за якими заховані червоні гальмівні супорти, рейлінги на даху, здвоєні патрубки вихлопної системи і світлодіодні матричні фари. Що нехарактерно для практичної Шкоди, спереду в салоні встановлені спортивні "ковші", та й задній диван отримав виразніший профіль.

Стандартний для Kodiaq RS цифровий щиток приладів отримав нову графіку. Тепер Virtual Cockpit за замовчуванням по центру відображає тахометр, а з боків від нього виводиться вся додаткова інформація. Мультимедійна система управляється через 9,2-дюймовий сенсорний дисплей.

Незважаючи на те, що Skoda Kodiaq RS — це дійсно досить злий спортивний кросовер, він не втратить своєї практичності. Під рукою все той же величезний багажний відсік, який у випадку зі складеним заднім рядом пропонує 2005 вільних літрів. А якщо одномоментно не потрібно стільки місця, то маємо салон з трьома рядами сидінь загальною місткістю сім чоловік.

Як писав недавно Фокус, електрична Skoda Fabia готується підкорювати ралійні траси. Її електрична силова установка видає 348 к.с.

Також раніше повідомлялося, що нове покоління Skoda Fabia незабаром приїде в Україну. Новинка буде доступна тільки з бензиновими моторами, які відповідають строгому стандарту викидів Euro 6d.