Skoda анонсировала новый бюджетный седан

Новый компактный седан получит имя Slavia и заменит популярную у нас модель Rapid.

Чешский автопроизводитель сообщил, что официальная премьера новинки состоится уже в этом году. Первым рынком, который познакомится с компактным седаном Skoda Slavia, станет Индия.

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Доподлинно известно, что машина на старте производства получит два двигателя. Базовым станет 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор на 115 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой МКП. Второй ДВС — 1,5-литровая "турбочетверка" на 150 "сил" и 7-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением.

Известно, что машину построят на платформе MQB-A0. В сравнении с предшественником длина седана увеличится на 7 сантиметров — 4480 мм против 4413 мм, также незначительно увеличится и колесная база новинки.

Интересно, что Skoda объявила конкурс среди дизайнеров на создание лучшей камуфляжной пленки, которая будет маскировать прототипы бюджетного седана. В этой дизайнерской пленке предсерийные образцы выйдут на дороги общего пользования для завершения испытаний. Skoda подготовила и награды для лучших идей. Победитель получит право на экскурсию в пражский дизайн-центр компании. Дизайнера, получившего "серебро", премируют высокопроизводительным графическим планшетом. Еще несколько дизайнеров, не попавших в ТОП-2, наградят фирменной сувенирной продукцией.

Ранее Фокус писал, что Skoda представила быстрейший кроссовер Kodiaq. Новинка получила бензиновый мотор 2,0 TSI, который выдает 245 л.с.

Также сообщалось, что Skoda не пустили в 24-часовую гонку Ле-Мана из-за холодной войны. Разработка прототипа Skoda 1100 OHC началась в 1956 году и завершилась годом позже. А в июне 1958-го автомобиль отметился победой в первой же гонке, состоявшейся на домашней трассе в Млада-Болеслав.