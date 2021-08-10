Skoda анонсувала новий бюджетний седан

Новий компактний седан отримає ім'я Slavia і замінить популярну у нас модель Rapid.

Чеський автовиробник повідомив, що офіційна прем'єра новинки відбудеться вже цього року. Першим ринком, який познайомиться з компактним седаном Skoda Slavia, стане Індія.

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Достеменно відомо, що машина на старті виробництва отримає два двигуни. Базовим стане 1,0-літровий трициліндровий турбодвигун на 115 к.с. у поєднанні з 6-ступінчастою МКП. Другий ДВС — 1,5-літрова "турбочетвірка" на 150 "сил" і 7-ступінчастий "робот" з подвійним зчепленням.

Відомо, що машину побудують на платформі MQB-A0. Порівняно з попередником довжина седана збільшиться на 7 сантиметрів — 4480 мм проти 4413 мм, також незначно збільшиться і колісна база новинки.

Цікаво, що Skoda оголосила конкурс серед дизайнерів на створення кращої камуфляжної плівки, яка маскувати прототипи бюджетного седана. У цій дизайнерської плівці передсерійні зразки вийдуть на дороги загального користування для завершення випробувань. Skoda підготувала і нагороди для кращих ідей. Переможець отримає право на екскурсію в празький дизайн-центр компанії. Дизайнера, що отримав "срібло", преміюють високопродуктивним графічним планшетом. Ще кілька дизайнерів, які не потрапили в ТОП-2, нагородять фірмовою сувенірною продукцією.

Раніше Фокус писав, що Skoda представила найшвидший кросовер Kodiaq. Новинка отримала бензиновий мотор 2,0 TSI, який видає 245 к.с.

Також повідомлялося, що Skoda не пустили в 24-годинну гонку Ле-Мана через холодну війну. Розробка прототипу Skoda 1100 OHC почалася у 1956 році і завершилася роком пізніше. А в червні 1958-го автомобіль відзначився перемогою у першій же гонці, яка відбулася на домашній трасі в Млада-Болеслав.