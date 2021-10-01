Новая Skoda Superb 2023 показана на первых официальных изображениях

Skoda Superb нового поколения сохранит знакомый дизайн, но подрастет в размерах. Модель будет доступна исключительно в гибридном исполнении.

Представлены первые официальные рендеры Skoda Superb следующего поколения. Автор изображений, дизайнер чешской марки Петер Матушинец, также подтвердил, что представят новую модель в 2023 году. Об этом пишет сайт Motor1.

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На изображениях видно, что новая Skoda Superb 2023 сохранит знакомый граненый дизайн. В то же время, решетка радиатора станет крупнее, а светодиодные фары – тоньше.

[ + – ] Новая Skoda Superb немного подрастет в размерах Фото: Motor1.com

В отличие от родственного Volskwagen Passat B9, который будет доступен только в кузове универсал, Skoda Superb предложат и как лифтбэк. Авто немного подрастет, чтобы не конкурировать с младшей Skoda Octavia A8, которая также прибавила в размерах.

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Также стало известно, что все Skoda Superb 2023 станут гибридами. Бензиновые турбодвигатели объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровые турбодизели дополнят "мягкими" 48-вольтными гибридными установками. Конечно же, останется в линейке и подзаряжаемый гибрид, причем его предложат в двух вариантах мощности.

[ + – ] Все Skoda Superb 2023 станут гибридами Фото: Motor1.com

Закамуфлированные прототипы Skoda Superb 2023 уже проходят испытания и их неоднократно видели на чешских и немецких дорогах. Примечательно, что выпускать авто будут уже не в Чехии, а на предприятии в Братиславе (Словакия). Туда же перенесут и производство VW Passat.

Ранее на тестах также заметили электрический кроссовер Skoda. Его презентуют до конца нынешнего года.