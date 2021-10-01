По цене Логана: представлен новый недорогой седан от инженеров Volvo

Новый Geely Emgrand L – семейный седан среднего класса. Создавали его в сотрудничестве с Volvo.

Geely полностью рассекретили седан Emgrand L. Модель поступит в продажу в Китае в конце осени по цене от 12 500 долларов, а в 2022 году ее начнут экспортировать. Об этом сообщает сайт Autohome.

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[ + – ] В переднем бампере седана - огромный воздухозаборник Фото: Geely

Geely Emgrand L – седан среднего класса, пришедший на смену модели Emgrand GL. В его разработке приняли участие инженеры Volvo, ведь шведская марка с 2010 года принадлежит концерну Geely.

[ + – ] Geely Emgrand L предложат с 1,4-литровым 141-сильным турбомотором Фото: Geely

В дизайне просматриваются черты Toyota Camry и Avalon. Особенно обращает на себя внимание огромный воздухозаборник в бампере. По габаритам новый Geely Emgrand L 2022 чуть крупнее предшественника:

Длина – 4735 мм

Ширина – 1815 мм

Высота – 1478 мм

Колесная база – 2700 мм

В салоне седана появилась виртуальная панель приборов. Уже в базовой версии предусмотрены бесключевой доступ и большой сенсорный дисплей.

[ + – ] В базовой комплектации - бесключевой доступ и большой сенсорный дисплей Фото: Geely

На первых порах Geely Emgrand L 2022 будут оснащать только 1,4-литровым 141-сильным бензиновым турбомотором. На выбор предложат 6-ступенчатую механическую КПП и вариатор. Позже планируют добавить 1,5-литровый турбодвигатель Volvo на 177 л. с.

Ранее Фокус рассказывал о недорогом электрокроссовере Geely. Он стоит менее 10 тысяч долларов.