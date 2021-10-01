По цене Логана: представлен новый недорогой седан от инженеров Volvo
Новый Geely Emgrand L – семейный седан среднего класса. Создавали его в сотрудничестве с Volvo.
Geely полностью рассекретили седан Emgrand L. Модель поступит в продажу в Китае в конце осени по цене от 12 500 долларов, а в 2022 году ее начнут экспортировать. Об этом сообщает сайт Autohome.
Geely Emgrand L – седан среднего класса, пришедший на смену модели Emgrand GL. В его разработке приняли участие инженеры Volvo, ведь шведская марка с 2010 года принадлежит концерну Geely.
В дизайне просматриваются черты Toyota Camry и Avalon. Особенно обращает на себя внимание огромный воздухозаборник в бампере. По габаритам новый Geely Emgrand L 2022 чуть крупнее предшественника:
- Длина – 4735 мм
- Ширина – 1815 мм
- Высота – 1478 мм
- Колесная база – 2700 мм
В салоне седана появилась виртуальная панель приборов. Уже в базовой версии предусмотрены бесключевой доступ и большой сенсорный дисплей.
На первых порах Geely Emgrand L 2022 будут оснащать только 1,4-литровым 141-сильным бензиновым турбомотором. На выбор предложат 6-ступенчатую механическую КПП и вариатор. Позже планируют добавить 1,5-литровый турбодвигатель Volvo на 177 л. с.
Ранее Фокус рассказывал о недорогом электрокроссовере Geely. Он стоит менее 10 тысяч долларов.