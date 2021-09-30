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Меньше $10 тысяч: представлен очень дешевый электрокроссовер Geely

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Новый Geely Geometry EX3, Geely Geometry EX3, электромобиль Geely Geometry EX3, китайский электромобиль
Фото: Geely | Базовый Geely Geometry EX3 стоит 9200 долларов

Компактный электрокар Geely Geometry EX3 способен проехать 320 км без подзарядки. Модель планируют экспортировать в другие страны.

Geely презентовали электрический кроссовер Geometry EX3. Автомобиль уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене от 59 700 юаней (9200 долларов), а со временем его предложат и в других странах. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Geely Geometry EX3, Geely Geometry EX3, электромобиль Geely Geometry EX3, китайский электромобиль
Geely Geometry EX3 - кроссовер В-класса длиной 4 м
Фото: Geely

Новый Geely Geometry EX3 – кроссовер В-класса с весьма сдержанным и лаконичным дизайном. Китайский электрокар получился небольшим:

  • Длина – 4005 мм
  • Ширина – 1760 мм
  • Высота – 1525 мм
  • Колесная база – 2480 мм
Новый Geely Geometry EX3, Geely Geometry EX3, электромобиль Geely Geometry EX3, китайский электромобиль
Отделку салона разбавили флуоресцентными вставками
Фото: Geely

Отделка салона разбавлена флуоресцентными вставками. Разработчики утверждают, что электромобиль Geely Geometry EX3 просторный внутри, а еще предусмотрены 26 разных отсеков для мелочи. Да и багажник вместительный – 500 л в обычном состоянии и 1050 л – со сложенными задними сиденьями.

Как для бюджетной модели кроссовер довольно богато оснащен. Он получил виртуальную панель приборов, 8-дюймовый сенсорный дисплей, мультимедиа с голосовым управлением, камеру заднего вида, парктроник и Wi-Fi.

Новый Geely Geometry EX3, Geely Geometry EX3, электромобиль Geely Geometry EX3, китайский электромобиль
Объем багажника кроссовера - 500-1050 л
Фото: Geely

Электрокроссовер Geely Geometry EX3 оснащен 95-сильным мотором и небольшой батареей емкостью 37,2 кВт∙ч. Заявленный запас хода – 322 км, а зарядить электрокар на 80% можно за полчаса.

Ранее Фокус сообщал, что в США стартовало производство нового конкурента Tesla. Его запас хода достигает 830 км.