Меньше $10 тысяч: представлен очень дешевый электрокроссовер Geely
Компактный электрокар Geely Geometry EX3 способен проехать 320 км без подзарядки. Модель планируют экспортировать в другие страны.
Geely презентовали электрический кроссовер Geometry EX3. Автомобиль уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене от 59 700 юаней (9200 долларов), а со временем его предложат и в других странах. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новый Geely Geometry EX3 – кроссовер В-класса с весьма сдержанным и лаконичным дизайном. Китайский электрокар получился небольшим:
- Длина – 4005 мм
- Ширина – 1760 мм
- Высота – 1525 мм
- Колесная база – 2480 мм
Отделка салона разбавлена флуоресцентными вставками. Разработчики утверждают, что электромобиль Geely Geometry EX3 просторный внутри, а еще предусмотрены 26 разных отсеков для мелочи. Да и багажник вместительный – 500 л в обычном состоянии и 1050 л – со сложенными задними сиденьями.
Как для бюджетной модели кроссовер довольно богато оснащен. Он получил виртуальную панель приборов, 8-дюймовый сенсорный дисплей, мультимедиа с голосовым управлением, камеру заднего вида, парктроник и Wi-Fi.
Электрокроссовер Geely Geometry EX3 оснащен 95-сильным мотором и небольшой батареей емкостью 37,2 кВт∙ч. Заявленный запас хода – 322 км, а зарядить электрокар на 80% можно за полчаса.
Ранее Фокус сообщал, что в США стартовало производство нового конкурента Tesla. Его запас хода достигает 830 км.