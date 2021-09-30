Меньше $10 тысяч: представлен очень дешевый электрокроссовер Geely

Компактный электрокар Geely Geometry EX3 способен проехать 320 км без подзарядки. Модель планируют экспортировать в другие страны.

Geely презентовали электрический кроссовер Geometry EX3. Автомобиль уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене от 59 700 юаней (9200 долларов), а со временем его предложат и в других странах. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Geely Geometry EX3 - кроссовер В-класса длиной 4 м Фото: Geely

Новый Geely Geometry EX3 – кроссовер В-класса с весьма сдержанным и лаконичным дизайном. Китайский электрокар получился небольшим:

Длина – 4005 мм

Ширина – 1760 мм

Высота – 1525 мм

Колесная база – 2480 мм

[ + – ] Отделку салона разбавили флуоресцентными вставками Фото: Geely

Отделка салона разбавлена флуоресцентными вставками. Разработчики утверждают, что электромобиль Geely Geometry EX3 просторный внутри, а еще предусмотрены 26 разных отсеков для мелочи. Да и багажник вместительный – 500 л в обычном состоянии и 1050 л – со сложенными задними сиденьями.

Как для бюджетной модели кроссовер довольно богато оснащен. Он получил виртуальную панель приборов, 8-дюймовый сенсорный дисплей, мультимедиа с голосовым управлением, камеру заднего вида, парктроник и Wi-Fi.

[ + – ] Объем багажника кроссовера - 500-1050 л Фото: Geely

Электрокроссовер Geely Geometry EX3 оснащен 95-сильным мотором и небольшой батареей емкостью 37,2 кВт∙ч. Заявленный запас хода – 322 км, а зарядить электрокар на 80% можно за полчаса.

Ранее Фокус сообщал, что в США стартовало производство нового конкурента Tesla. Его запас хода достигает 830 км.