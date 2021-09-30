Менше $10 тисяч: представлений дуже дешевий електрокроссовер Geely

Компактний електрокар Geely Geometry EX3 здатний проїхати 320 км без підзарядки. Модель планують експортувати в інші країни.

Geely презентували електричний кросовер Geometry EX3. Автомобіль уже доступний для попереднього замовлення в Китаї за ціною від 59 700 юанів (9200 доларів), а згодом його запропонують і в інших країнах. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Geely Geometry EX3 — кросовер В-класу довжиною 4 м Фото: Geely

Новий Geely Geometry EX3 — кросовер В-класу з досить стриманим і лаконічним дизайном. Китайський електрокар вийшов невеликим:

Довжина — 4005 мм

Ширина — 1760 мм

Висота — 1525 мм

Колісна база — 2480 мм

[ + – ] Обробку салону розбавили флуоресцентними вставками Фото: Geely

Оздоблення салону розбавлене флуоресцентними вставками. Розробники стверджують, що електромобіль Geely Geometry EX3 просторий усередині, а ще передбачені 26 різних відсіків для дрібниці. Та й багажник місткий — 500 л у звичайному стані і 1050 л — зі складеними задніми сидіннями.

Як для бюджетної моделі кросовер досить багато оснащений. Він отримав віртуальну панель приладів, 8-дюймовий сенсорний дисплей, мультимедіа з голосовим управлінням, камеру заднього виду, парктронік і Wi-Fi.

[ + – ] Об'єм багажника кросовера — 500-1050 л Фото: Geely

Електрокросовер Geely Geometry EX3 оснащений 95-сильним мотором і невеликою батареєю ємністю 37,2 кВт∙год. Заявлений запас ходу — 322 км, а зарядити електрокар на 80% можна за пів години.

Раніше Фокус повідомляв, що в США стартувало виробництво нового конкурента Tesla. Його запас ходу досягає 830 км.