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Главный конкурент Tesla поступил в производство: запас хода электромобиля из США до 830 км

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Lucid Air 2022, новый Lucid Air, электромобиль Lucid Air, Lucid Air
Фото: carscoops.com | Первыми выпустят 520 авто в топовой версии Dream Edition

Электромобиль Lucid Air представили еще в 2016 году, однако только сейчас его удалось поставить на конвейер. Вскоре первые авто доставят покупателям.

В США стартовало производство электрокара Lucid Air. Модель позиционируют, как основного конкурента Tesla Model S, причем по некоторым параметрам Lucid ее превосходит. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Lucid Air 2022, новый Lucid Air, электромобиль Lucid Air, Lucid Air
Самая мощная версия разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и развивает 270 км/ч
Фото: carscoops.com

Впервые Lucid Air показали в 2016 году, но начать его выпуск удалось лишь пять лет спустя. Модель собрала 13 тыс. предварительных заказов, а ее цена стартует с 77 400 долларов. Впрочем, сначала выпустят 520 авто в топовой версии Dream Edition за $169 тыс.

Новый Lucid Air – пятиметровый лифтбэк с вытянутым силуэтом и выдвижными дверными ручками. У электромобиля отличная аэродинамика: коэффициент лобового сопротивления равен 0,21 и это один из лучших показателей среди серийных авто.

Lucid Air 2022, новый Lucid Air, электромобиль Lucid Air, Lucid Air
В салоне установлен большой 34-дюймовый дисплей
Фото: carscoops.com

Главная особенность салона Lucid Air – большой 34-дюймовый дисплей на передней панели. Отдельный сенсорный экран отвели для управления климатом. Модель позиционируют, как премиальную, а потому в отделке салона использованы дорогие кожа и дерево, а базовая комплектация включает пневмоподвеску и аудиосистему с 29 динамиками.

Электромобиль будет доступен в трех вариантах:

  • Pure – один мотор, 400 л. с., батарея на 75 кВт∙ч, запас хода – 380 км
  • Grand Touring – два мотора, 811 л. с. батарея на 113 кВт∙ч, запас хода – 830 км
  • Dream Edition – два мотора, 1126 л. с. батарея на 113 кВт∙ч, запас хода – 809 км
Lucid Air 2022, новый Lucid Air, электромобиль Lucid Air, Lucid Air
Цена Lucid Air стартует с 77 400 долларов
Фото: carscoops.com

Самый мощный Lucid Air способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развивает 270 км/ч. То есть, он проигрывает Tesla Model S в динамике, но обладает ощутимо большим запасом хода.

Ранее Фокус сообщал, что представлен первый серийный электромобиль с запасом хода в 1000 км. Он поступит в продажу с начала 2022 года.