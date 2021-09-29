Главный конкурент Tesla поступил в производство: запас хода электромобиля из США до 830 км

Электромобиль Lucid Air представили еще в 2016 году, однако только сейчас его удалось поставить на конвейер. Вскоре первые авто доставят покупателям.

В США стартовало производство электрокара Lucid Air. Модель позиционируют, как основного конкурента Tesla Model S, причем по некоторым параметрам Lucid ее превосходит. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Самая мощная версия разгоняется до 100 км/ч за 2,5 с и развивает 270 км/ч Фото: carscoops.com

Впервые Lucid Air показали в 2016 году, но начать его выпуск удалось лишь пять лет спустя. Модель собрала 13 тыс. предварительных заказов, а ее цена стартует с 77 400 долларов. Впрочем, сначала выпустят 520 авто в топовой версии Dream Edition за $169 тыс.

Новый Lucid Air – пятиметровый лифтбэк с вытянутым силуэтом и выдвижными дверными ручками. У электромобиля отличная аэродинамика: коэффициент лобового сопротивления равен 0,21 и это один из лучших показателей среди серийных авто.

[ + – ] В салоне установлен большой 34-дюймовый дисплей Фото: carscoops.com

Главная особенность салона Lucid Air – большой 34-дюймовый дисплей на передней панели. Отдельный сенсорный экран отвели для управления климатом. Модель позиционируют, как премиальную, а потому в отделке салона использованы дорогие кожа и дерево, а базовая комплектация включает пневмоподвеску и аудиосистему с 29 динамиками.

Электромобиль будет доступен в трех вариантах:

Pure – один мотор, 400 л. с., батарея на 75 кВт∙ч, запас хода – 380 км

Grand Touring – два мотора, 811 л. с. батарея на 113 кВт∙ч, запас хода – 830 км

Dream Edition – два мотора, 1126 л. с. батарея на 113 кВт∙ч, запас хода – 809 км

[ + – ] Цена Lucid Air стартует с 77 400 долларов Фото: carscoops.com

Самый мощный Lucid Air способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развивает 270 км/ч. То есть, он проигрывает Tesla Model S в динамике, но обладает ощутимо большим запасом хода.

Ранее Фокус сообщал, что представлен первый серийный электромобиль с запасом хода в 1000 км. Он поступит в продажу с начала 2022 года.