За ціною Логана: представлений новий недорогий седан від інженерів Volvo
Новий Geely Emgrand L — сімейний седан середнього класу. Створювали його у співпраці з Volvo.
Geely повністю розсекретили седан Emgrand L. Модель надійде в продаж у Китаї наприкінці осені за ціною від 12 500 доларів, а в 2022 році її почнуть експортувати. Про це повідомляє сайт Autohome.
Geely Emgrand L — седан середнього класу, який прийшов на зміну моделі Emgrand GL. У його розробці взяли участь інженери Volvo, адже шведська марка з 2010 року належить концерну Geely.
У дизайні проглядаються риси Toyota Camry й Avalon. Особливо звертає на себе увагу величезний повітрозабірник у бампері. За габаритами новий Geely Emgrand L 2022 трохи крупніший, ніж попередник:
- довжина — 4 735 мм;
- ширина — 1 815 мм;
- висота — 1 478 мм;
- колісна база — 2 700 мм.
У салоні седана з'явилася віртуальна панель приладів. Уже в базовій версії передбачені безключевий доступ і великий сенсорний дисплей.
Спершу Geely Emgrand L 2022 оснащуватимуть тільки 1,4-літровим 141-сильним бензиновим турбомотором. На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну КПП і варіатор. Пізніше планують додати 1,5-літровий турбодвигун Volvo на 177 к. с.
Раніше Фокус розповідав про недорогий електрокросовер Geely. Він коштує менше 10 тисяч доларів.