За ціною Логана: представлений новий недорогий седан від інженерів Volvo

Новий Geely Emgrand L — сімейний седан середнього класу. Створювали його у співпраці з Volvo.

Geely повністю розсекретили седан Emgrand L. Модель надійде в продаж у Китаї наприкінці осені за ціною від 12 500 доларів, а в 2022 році її почнуть експортувати. Про це повідомляє сайт Autohome.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] У передньому бампері седана — величезний повітрозабірник Фото: Geely

Geely Emgrand L — седан середнього класу, який прийшов на зміну моделі Emgrand GL. У його розробці взяли участь інженери Volvo, адже шведська марка з 2010 року належить концерну Geely.

[ + – ] Geely Emgrand L запропонують з 1,4-літровим 141-сильним турбомотором Фото: Geely

У дизайні проглядаються риси Toyota Camry й Avalon. Особливо звертає на себе увагу величезний повітрозабірник у бампері. За габаритами новий Geely Emgrand L 2022 трохи крупніший, ніж попередник:

довжина — 4 735 мм;

ширина — 1 815 мм;

висота — 1 478 мм;

колісна база — 2 700 мм.

У салоні седана з'явилася віртуальна панель приладів. Уже в базовій версії передбачені безключевий доступ і великий сенсорний дисплей.

[ + – ] У базовій комплектації — безключевий доступ і великий сенсорний дисплей Фото: Geely

Спершу Geely Emgrand L 2022 оснащуватимуть тільки 1,4-літровим 141-сильним бензиновим турбомотором. На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну КПП і варіатор. Пізніше планують додати 1,5-літровий турбодвигун Volvo на 177 к. с.

Раніше Фокус розповідав про недорогий електрокросовер Geely. Він коштує менше 10 тисяч доларів.