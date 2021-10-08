Преемника Skoda Rapid показали на первых изображениях

Новая Skoda Slavia получит бензиновые турбомоторы. Лифтбэк поступит в продажу с 2022 года.

Представлен первый официальный рендер Skoda Slavia. Новый доступный лифтбэк дебютирует нынешней зимой и придет на смену модели Rapid. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Лифтбэк построен на платформе Skoda Fabia и Kamiq Фото: Skoda

Ранее новая Skoda Slavia также была замечена во время тестов в Чехии и Швейцарии. Шпионские фото дают возможность разглядеть авто, хоть прототипы и в камуфляже. Граненый дизайн с широкой решеткой радиатора выдержан в духе Skoda Octavia A8.

А вот платформу MQB-A0 позаимствовали у Skoda Fabia и Kamiq. Известно, что лифтбэк достигает 4480 мм в длину при колесной базе в 2651 мм.

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Skoda Slavia 2022 будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). В первом случае предложат на выбор 6-ступенчатые механическую и автоматическую КПП, во втором – "механику" и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

[ + – ] Прототипы Skoda Slavia проходят тесты Фото: Motor1.com

Производство Skoda Slavia планируют наладить в Индии. В продажу модель поступит следующей весной и будет предложена в странах Восточной Европы и Азии.

Ранее Фокус рассказывал о новой Skoda Superb. Следующее поколение модели представят в 2023 году.