Mazda наводнит рынок новыми кроссоверами на любой вкус

Кроссоверы Mazda обзаведутся гибридными версиями, а самые мощные из них получат 3,0-литровые двигатели. Отдельно готовят модели для Европы и Америки.

Mazda анонсировала целую новую линейку кроссоверов. На протяжении 2022-2023 годов японская компания выведет на рынок сразу пять моделей повышенной проходимости. Об этом сообщает сайт Motor1.

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В Mazda готовят отдельные модели для разных рынков. Так, пятиместный кроссовер Mazda CX-60 и семиместный CX-80 предназначены для Европы и Японии. Построят их на новой заднеприводной платформе, как и Mazda 6 нового поколения. У "шестерки" также позаимствуют 3,0-литровые бензиновый и дизельный двигатели с турбонаддувом, а позже появится подзаряжаемый гибрид.

[ + – ] Кроссовер Mazda CX-50 ранее рассекретили в сети Фото: Motor1.com

Для североамериканского рынка на этой же платформе построят кроссоверы Mazda CX-70 (на 5 мест) и CX-90 (на 7 мест). Последний – очевидно заменит Mazda CX-9. Эти модели будут длиннее и шире европейских аналогов, но получат те же двигатели.

Исключительно для Америки предназначена и новая Mazda CX-50, которую в феврале начнут выпускать в США. Она построена на платформе модели СХ-30. Ранее ее фото попали в интернет.

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Кроме того, в Mazda подтвердили, что электрокроссовер Mazda MX-30 получит модификацию с роторно-поршневым двигателем Ванкеля. Он будет выполнять роль генератора и вырабатывать электроэнергию.

Ранее Фокус сообщал, что электрическая версия появилась и у Mazda CX-30. Кроссовер получился весьма недорогим.