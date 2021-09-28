Поступил в продажу самый доступный электромобиль Mazda

Электрическая Mazda CX-30 обладает запасом хода в 450 км. Базовая версия модели будет стоить менее 25 тыс. долларов.

В модельном ряду Mazda стало на один электромобиль больше. Кроссовер Mazda CX-30 получил электрическую версию. Об этом сообщает китайский сайт Autohome.

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Именно Китай стал первой страной, где электрокар Mazda CX-30 EV поступил в продажу. Там кроссовер предложен по весьма демократичной цене в 159 800-201 800 юаней ($24 700 – 31 200). Позже возможен выход модели на рынки других стран.

[ + – ] Электрическая версия отличается обвесом и подножками Фото: autohome.com.cn

Примечательно, что силовую установку для CX-30 не позаимствовали у соплатформенного электрокара Mazda MX-30, а создали с нуля. Кроссовер получил электромотор мощностью 218 л. с. и аккумуляторную батарею емкостью 61,5 кВт∙ч. Запас хода электрической Мазда СХ-30 составляет 450 км.

[ + – ] Цена Mazda CX-30 EV стартует с 24 700 долларов Фото: autohome.com.cn

Отличить электромобиль Mazda CX-30 EV от бензиновой версии можно по измененным бамперам, аэродинамическому обвесу и боковым подножкам. К тому же, кроссовер стал немного выше (1640 мм), ведь его батарею разместили в днище и разработчики попытались сохранить дорожный просвет.

[ + – ] Электромобиль получил новую цифровую панель приборов Фото: autohome.com.cn

Главное новшество в салоне – измененная цифровая панель приборов. Кроме того, на месте тахометра появился индикатор заряда батареи.

Ранее Фокус рассказывал, что в Китае представили первый в мире электромобиль с рекордным запасом хода в 1000 км. Модель готовится бросить вызов Tesla.