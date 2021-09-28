Надійшов у продаж найдоступніший електромобіль Mazda

Електрична Mazda CX-30 володіє запасом ходу 450 км. Базова версія моделі коштуватиме менше 25 тис. доларів.

У модельному ряду Mazda стало на один електромобіль більше. Кросовер Mazda CX-30 отримав електричну версію. Про це повідомляє китайський сайт Autohome.

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Саме Китай став першою країною, де електрокар Mazda CX-30 EV надійшов у продаж. Там кросовер запропонований за досить демократичною ціною 159 800-201 800 юанів ($24 700 — 31 200). Пізніше можливий вихід моделі на ринки інших країн.

[ + – ] Електрична версія відрізняється обвісом і підніжками Фото: autohome.com.cn

Варто зазначити, що силову установку для CX-30 не хотіли запозичили у співплатформенного електрокара Mazda MX-30, а створили з нуля. Кросовер отримав електромотор потужністю 218 к. с. та акумуляторну батарею ємністю 61,5 кВт∙год. Запас ходу електричної Мазда СХ-30 становить 450 км.

[ + – ] Ціна Mazda CX-30 EV стартує з 24 700 доларів Фото: autohome.com.cn

Відрізнити електромобіль Mazda CX-30 EV від бензинової версії можна за зміненими бамперами, аеродинамічним обважуванням і бічними підніжками. До того ж, кросовер став трохи вищим (1 640 мм), адже його батарею розмістили в днище і розробники спробували зберегти дорожній просвіт.

[ + – ] Електромобіль отримав нову цифрову панель приладів Фото: autohome.com.cn

Головне нововведення в салоні — змінена цифрова панель приладів. Крім того, на місці тахометра з'явився індикатор заряду батареї.

Раніше Фокус розповідав, що в Китаї представили перший у світі електромобіль з рекордним запасом ходу 1 000 км. Модель готується кинути виклик Tesla.