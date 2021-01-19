Час кросоверів. Фокус провів тест-драйв компактного гібрида Mazda CX-30 (відео)

Під час планування цієї поїздки ми обирали між більшою Mazda CX-5 і меншою за габаритами, але більш технологічною Mazda CX-30. Вибір припав на найновіший автомобіль у модельному ряду Мазда. Плюс у ньому є технологія «м'який гібрид», яку хотілося протестувати.

Відео тест-драйву Mazda CX-30

Отже, ми їдемо з Києва до Луцька і взяли на тест-драйв Mazda CX-30.

[ + – ]

Цей компактний кросовер був презентований на Женевському салоні в березні 2019 року, а в Україні старт продажів відбувся тільки через рік навесні 2020 року.

Ви можете запитати, навіщо Мазда ще один кросовер в їх лінійці? Все тому, що люди продовжують купувати кросовери. І нова Mazda CX 30 заповнила прогалину між класами B-SUV і C-SUV, вставши між Mazda CX-3 і Mazda CX-5. Чому ж нову машину не назвали CX-4? Справа в тому, що на китайському ринку вже є модель із такою назвою, але кросовер Мазда СХ 30 — це зовсім інша машина. У неї платформа нового покоління, яка дебютувала на Mazda 3.

Хто основні конкуренти?

У Mazda CX-30 конкурентів безліч. Я виділю лише кілька з них зі схожими характеристиками. Це VW T-Roc, Toyota C-HR, Mitsubishi Eclipse Cross і Subaru XV.

Двигун, трансмісія, привід

В Україні цей автомобіль доступний тільки з атмосферним 4-циліндровим 2-літровим двигуном Skyactiv G потужністю 150 к.с. У цьому моторі використана унікальна технологія, яка працює з високим ступенем стиснення. Ступінь стиснення показує, у скільки разів стискається паливна суміш у циліндрі. Якщо в звичайних двигунах ступінь стиснення 10-12, в цьому — 14.

На автомобілі стоїть 6-ступінчастий автомат. Є версія з переднім приводом. Або ви можете доплатити 100 тис. гривень (3600 доларів) і отримати більш багату комплектацію і повнопривідну систему, яка контролює розподіл крутного моменту між передніми і задніми колесами. Це поліпшує зчеплення коліс із дорогою і знижує ризик ковзання.

Зовнішність Mazda CX-30

Японська компанія домоглася того, що їхні машини вважають конкурентом преміум-класу. Важливу роль у цьому зіграли кольори і дизайн екстерʼєру. Еволюція цього дизайну, який називається Кодо, втілена зараз на двох автомобілях — Mazda 3 і CX-30.

Якщо ви подивитеся на передню частину машини, ви побачите фірмові пʼятикутні грати радіатора із хромом, негативним кутом нахилу і з величезним логотипом. Саме ця агресивна і смілива передня частина робить машину настільки крутою.

Решітка радіатора наче перетікає у примружені фари. Ця модель навіть у базовій комплектації оснащена світлодіодними фарами з омивачами. У нашій версії Premium вони адаптивні. Плюс у нас світлодіодні ліхтарі денного світла і задні ліхтарі. Противотуманки тут інтегровані в блокфари. Дзеркала заднього виду автоматично складаються.

[ + – ] У Mazda CX-30 світлодіодні передні фари із вбудованими протитуманними фарами Фото: Татьяна Собченко

Габарити Mazda CX-30

Всі лінії силуету кузова згладжені, у стилі Мазда. Є облицювання нижньої частини незабарвленим пластиком, щоб захистити машину від можливих пошкоджень. Висота авто — 1540 мм, довжина — 4395 мм, колісна база — 2655 мм. Тут стоять 18-дюймові колеса.

Кут вʼїзду у авто — 16,5 градусів, кут зʼїзду — 20,7.

Кліренс Mazda CX-30

У Мазда 3 кліренс становить 140 мм, у CX-3 — 160 мм, у цієї машини — 180 мм, а у CX-5 — 200 мм. Пазл став на своє місце.

180 мм — це не той кліренс, з яким ви можете спокійно гнати по поганій дорозі. У тому ж Subaru XV кліренс становить 220 мм, але, наприклад, у Toyota C-HR — всього лише 142 мм. При цьому Mazda каже, що вони дали нам систему повного приводу, яка може впоратися з легким бездоріжжям. Але чи збирається власник Mazda CX-30 їздити бездоріжжям? Цілком можливо.

[ + – ] На Mazda CX-30 нам вдалося проїхати по крутому грунтовому спуску Фото: Татьяна Собченко

Багажник Mazda CX-30

У дизайну задньої частини унікальний вид. Щоб домогтися такого ефекту, творці зробили хвостоподібні вогні, які є комбінацією світлодіодів. А самі задні ліхтарі виглядають як світлодіодні трубки і імітують форму передніх фар.

На відміну від більшості конкурентів у цьому сегменті, CX-30 пропонує підйомні двері з електроприводом. Що тут краще в порівнянні з CX-3, навантажувальний отвір нижче і більше, тому речі зручно складати.

Обсяг багажника Mazda CX-30 становить 422 л. Це менше, ніж у CX-5 (477 л.), Але більше, ніж у CX-3 (350 л.) Або Toyota C-HR (290 л).

Важливо

Тест-драйв Mazda CX-9: на що схожий преміальний кросовер не за "всі гроші світу" (відео)

Але є один нюанс. У CX-30 немає запасного колеса. У багажнику ви знайдете тільки ремкомплект. Цим і пояснюється нормальний обсяг багажника в порівняно невеликій машині. Можливо, японці вирішили, що Україна вже вийшла на європейський рівень за якістю доріг. Якщо потрапити в серйозну яму, я не уявляю, чим може допомогти ремкомплект.

Прилади й мультимедіа

Коли я сідаю в салон, машина не відчувається високою. Тут досить просторо. Інтерʼєр по відчуттях більш високої якості, ніж повинна мати машина за ці гроші. Вона стирає межі між сегментами і виглядає як простий, але стильний автомобіль преміум-класу.

[ + – ] у салоні Mazda CX-30 просторо і затишно Фото: Татьяна Собченко

На панелі приладів ліворуч і праворуч розташовуються аналогові дисплеї, а в центрі — цифровий дисплей. Ви можете обрати традиційний спідометр, витрата палива або інформацію про швидкість у вигляді цифри, яка дублюється на кольоровий проекційний дисплей на лобове скло.

[ + – ] Панель приладів Mazda CX-30 з аналоговими і цифровим дисплеєм Фото: Татьяна Собченко

Мультимедійна система з дисплеєм 8,8-дюймів. Ви з працею можете до нього дотягнутися, але вам це і не потрібно, оскільки це не тачскрін. Цей дисплей знаходиться високо не закриває огляд і дозволяє одночасно дивитися на нього і контролювати дорогу. Є кнопки швидкого доступу для управління навігацією і аудіосистемою.

Коли ви їдете на маленькій швидкості або включаєте задню передачу, включається камера. У нашій комплектації коштує система камер кругового огляду на 360 градусів з гарною якістю дозволу.

Є передні і задні парктроніки, датчики дощу і світла.

Інтерʼєр Мазда CX-30

У передніх сидінь є хороша бічна підтримка, що дуже важливо для дальніх поїздок. У крісла водія є регульована поперекова підтримка. Також водійське сидіння має електрорегулювання і памʼять двох положень. Є трирівневий підігрів сидінь, але тільки передніх.

Тут гарне кермо з підігрівом. У нього багато положень регулювання, тому кожен зможе підлаштувати його під себе.

Фото: Татьяна Собченко

У машині є два USB: один на передній панелі, другий — у центральному підлокітнику. Кришка центрального підлокітника мʼяка. Вона зсувається назад при відкритті, а всередині достатньо місця.

Для телефону є зручна поличка, яка легко трансформується в місце для склянок.

На задніх сидіннях досить місця. Незручно, що посередині внизу є масивний тунель, який забирає місце у середнього пасажира. Є окремі повітроводи системи клімат-контролю для задніх пасажирів. Якщо ви опустите центральний підлокітник задніх сидінь, ви отримаєте два підстаканники.

Фото: Татьяна Собченко

Як їде новий кросовер Mazda

Mazda обіцяє, що у CX-30 краща керованість у сегменті, і інженери, дійсно, добре попрацювали. У автомобіля вишукана керованість. Біля керма є електропідсилювач, він дуже чуйний і з різкою реакцією.

Фото: Татьяна Собченко

Керованість хороша завдяки G-vectoring control plus. Це функція стабілізації автомобіля при маневрі на швидкості або на слизькій дорозі. Під час входження в поворот вона застосовує гальма на зовнішні колеса, коли кермо повертається в нульову позицію. Це дозволяє ловити машину.

Розгінна динаміка CX-30

Від автомобіля з такою крутою зовнішністю чекаєш гоночного старту. Але коли ви тиснете на газ, вас не вдавлює у спинки крісел. Для повнопривідної версії розгін до 100 км/год займає 10,4 с. На низьких оборотах відгук двигуна плавний і спокійний.

Фото: Татьяна Собченко

Якщо вам здасться млявим розгін 150 коней Мазда, трансмісія має режим Спорт. Він впливає на роботу трансмісії, тримаючи високі обороти і швидше прискорюючи автомобіль.

Яка підвіска на Мазда CX-30

На передній осі тут стоїть підвіска Макферсон, ззаду — торсіонна балка. Торсіонна балка задньої підвіски є темою для суперечок: на хорошій дорозі до Луцька все відмінно, а ось дорогою на дачу ями відчуваються все такими ж глибокими. Скажімо так: підвіска на любителя. Але особисто я люблю відчувати дорогу.

Системи безпеки і допомоги в керуванні

У машині є адаптивний круїз-контроль. Вона контролює сліпі зони, попереджає про виїзд за межі смуги, впевнено підрулює і контролює втому водія.

Є система попередження і автоматичного гальмування при перехресному русі і система, яка запобігає скочування при русі вгору.

Звук і шумоізоляція

У CX-30 стоїть нова аудіосистема Bose з якісним звуком. Саббуфер, розташований в багажнику, зменшує його обсяг, але це того варто. Разом із системою Bose ви отримуєте 12 динаміків.

Що стосується звукоізоляції, Мазда каже, що це одна з найбільш тихих машин в класі. І на рівному асфальті, дійсно, досить тихо.

Як працює мʼякий гібрид

Якщо говорити про економічність і екологічність, то CX-30 намагається не відставати від сучасних трендів. У неї є система деактивації двох циліндрів, яка включається, коли ви їдете з постійною швидкістю. І система автоматичної зупинки і запуску двигуна, коли ви зупиняєтеся на світлофорі.

На автомобілі є мʼякий гібрид, який рекуперує енергію. Його ключова відмінність від повного гібриду полягає в тому, що електричний двигун не може сам рухати автомобіль. Але він допомагає ДВС. Стартер-генератор перетворює кінетичну енергію від гальмування в електричну і накопичує її в невеликій 24-вольтовій літій-іонній батареї. А потім система живить все електричне обладнання на машині, щоб ДВС витрачав сили тільки на рух.

Яка витрата палива Mazda CX-30

У машині з переднім приводом заявлена витрата 6,8 л. в місті і 4,8 л. на трасі. Якщо ви виберете топову версію, вона буде мати можливість відключення двох циліндрів. Таким чином, забезпечується економія бензину. У машини з повним приводом заявлена витрата 7,3 л. по місту і 5,3 л. на трасі. Тобто повний привід додає всього 0,5 л. на 100 км. Середня заявлена витрата палива — 6 л., у нас реально вийшло 8 л., А всього за час тест-драйву ми проїхали 1500 км.

Де і за яку ціну можна придбати Mazda CX-30

Mazda CX 30 із переднім приводом можна купити за 781 тис. грн (27700 доларів). Топова версія обійдеться вам в 974 тис. грн (34600 доларів). Якщо Ви плануєте купити автомобіль найближчим часом, можна отримати додаткову новорічну знижку в 21 тис. грн.

Купувати автомобіль в Україні варто у офіційного дилера Мазда. Всі дилери представлені на офіційному сайті представництва.

Підводимо підсумки

Мінуси:

Спокійний розгін

Плюси:

Економія палива завдяки мʼякому гібриду

Яскравий екстерʼєр

Мʼякі сидіння, тихо.

Вердикт Фокуса

Поєднання спорт-режиму, системи стабілізації і гальм дозволяють цьому кросоверу бути машиною, якою цікаво управляти.

[ + – ] Mazda CX-30 біля замку Любарта в Луцьку Фото: Татьяна Собченко

Технічні характеристики компактного кросовера Mazda CX-30. Комплектація Premium