Самая большая и дорогая Mazda из всех выпускаемых на сегодняшний день — семиместный кроссовер Mazda CX-9. К ней стоит присмотреться тем, кому нужен крупный и динамичный внедорожник с премиальным салоном.

Вызывающий уважение: как выглядит Mazda CX-9

Внушительные размеры, огромный капот, обилие хрома, спортивно-элегантные линии кузова — Mazda CX-9 выглядит, как и положено флагману бренда: красиво и дорого. Старшая модель из четверки кроссоверов Mazda (куда также входят СХ-3, СХ-30 и СХ-5) повторяет визуальную стилистику компактной "тридцатки" и среднеразмерной "пятерки", однако позиционируется уже как солидный семейный автомобиль. Впрочем, фирменная маздовская динамика при этом никуда не делась, но обо всем по порядку.

Это крупный — более пяти метров в длину и почти два в ширину — внедорожник с дорожным просветом 220 мм и колесами R20. Кузов по всему периметру украшен хромовыми накладками, массивная решетка радиатора придает облику агрессивности, а днище и арки защищены пластиковым обвесом.

Мазда СХ-9 впечатляет габаритами, однако смотрится не громоздко, а динамично и модно. Другие участники дорожного движения к внедорожнику относятся уважительно: часто пропускают и уступают дорогу в левом ряду. Приятный бонус большой машины хорошего бренда!

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Салон Mazda СХ-9: дорого и комфортно

Mazda СХ-9 2020-го модельного года получила ряд обновлений, которые коснулись в первую очередь салона. Во-первых, это отделка дорогой кожей Nappa и деревянный декор на центральной консоли и дверях. Во-вторых, разросся центральный Touch screen-монитор, который теперь имеет размер 9 дюймов. Изменился блок управления климат-контролем, появилась вентиляция сидений. И, конечно, здесь есть подогрев кресел, руля и стекол, что особенно радует в холодный сезон.

О пассажирах второго ряда тоже позаботились: для них предусмотрены отдельный двухзонный климат, подогрев сидений, мягкий подлокотник с подстаканниками, шторки на окнах и USB-разъемы. И, наконец, третий ряд сидений предполагается использовать по необходимости: для этого два дополнительных кресла следует сначала разложить, открыв багажник. Для прохода на "галерку" нужно сдвинуть кресла второго ряда — и вот все семь посадочных мест в вашем распоряжении. На третьем ряду места, конечно, меньше: думаю, он предназначен в основном для детей. Кстати, там тоже есть USB-зарядки, а значит, чада смогут путешествовать, подзаряжая свои смартфоны и не нервируя родителей.

Если третий ряд сидений не используется, то багажник Mazda CX-9 имеет приличный объем 840 л. При разложенных дополнительных креслах остается всего 230 л. Но несколько сумок упаковать можно.

[ + – ] На втором ряду тоже комфортно: есть отдельный климат-контроль и подогрев сидений

Если папа любит скорость: как едет Mazda CX-9

Mazda СХ-9, я бы сказала, очень дружелюбный по отношению к водителю автомобиль. Система Mazda Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto легко интегрируется со смартфоном. Актуальная информация о поездке выводится на 7-дюймовый дисплей на приборной панели и на проекционный экран на лобовом стекле (кстати, полезная инновация, позволяющая не отводить взгляд от дороги). Отлично работает система удержания в полосе движения с активным подруливанием (при желании подруливание можно отключить, но мне нравится это ощущение, когда машина уверенно ассистирует при езде). СХ-9 в целом оснащена всеми нужными системами помощи водителю: здесь есть мониторинг зеркал и предупреждение о поперечном движении сзади, система автоматического торможения с распознаванием пешеходов, помощь при подъеме по склону и при движении по бездорожью, адаптивное освещение с автоматическим переключением света.

Ну и, конечно, у этой машины полный привод, надежная гидромеханическая коробка-автомат и отлично сбалансированная подвеска, которая сглаживает неровности дорог и при этом предупреждает крены на поворотах. Кстати, радиус разворота этого огромного кроссовера всего 5,9 метра. Даже в тесных городских условиях Mazda СХ-9 не чувствует себя "слоном в посудной лавке".

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Уже традиционно в случае с Mazda хочется хвалить рулевое управление: легкое и точное на малых и средних скоростях, налитой тяжелый руль — на высоких. И если вы вдруг думаете, что за счет массы СХ-9 пострадала ее динамика, то очень ошибаетесь. Разгон до сотни у этой машины — 8,6 сек., что даже меньше, чем у более легкой и компактной Mazda СХ-5 (9,2 сек). Все благодаря турбированному 2,5-литровому мотору мощностью 231 л. с., который выдает максимальный крутящий момент 420 Нм уже при 2000 об./мин. — лучший показатель в своем классе.

Mazda СХ-9 разгоняется стремительно и уверенно, система динамического регулирования давления наддува придает двигателю дополнительную мощность без "турбоямы". В общем, "семейный" далеко не всегда означает "скучный", и если папа (или мама) любит скорость, эта машина способна подарить нужные эмоции.

На украинском рынке у Mazda СХ-9 две комплектации: Premium и Тоp. Фокус брал на тест-драйв Mazda CX-9 комплекстации Top. Различия между ними минимальны. К примеру, в Premium — "обычная" кожа, а в Тоp — Nappa. Кроме того, в высшей комплектации есть солнечный люк (+20 тыс. гривен), дополнительный дисплей на приборной панели, безрамочное зеркало заднего вида и элементы интерьера из шпона палисандра. А все основные опции, включая электронные системы помощи водителю, присутствуют и там и там.

В общем, можно сказать одно: Мазда СХ-9 — это ­серьезный современный кроссовер, на который не только приятно смотреть, но и приятно его водить. Он способен удовлетворить драйверские амбиции активного водителя и в то же время отлично подойдет как автомобиль для большой семьи.

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Цена Mazda СХ-9 стартует с $48 тыс. на лимитированный склад автомобилей 2020 года выпуска в комплектации Premium. Наша тестовая машина в комплектации Top обойдется в 52 тыс. "зеленых".

Технические характеристики Mazda СХ-9

Тип — кроссовер

Двигатель — турбированный SKYACTIV G, объем — 2,5 л, мощность — 231 л.с.

Макс. крут. момент, Н·м (при об./мин.) — 420 /2000

Тип привода — полный

Трансмиссия — 6-ступенчатый автомат SKYACTIV-DRIVE

Макс. скорость — 210 км/ч

Разгон от 0 до 100 км/ч — 8,6 сек.

Заявленный расход топлива, (город/трасса/смешанный) — 12,9 / 7,3 / 9,4

Средний расход в ходе тест-драйва по Киеву — 12 л на 100 км

Двигатель Mazda СХ-9

Обе комплектации Mazda СХ-9 оснащены 4-цилиндровым рядным турбированным бензиновым двигателем. Вот его ключевые характеристики:

Характеристика Значение Рабочий объем 2488 куб. см Максимальная мощность 170 кВт / 5000 об./мин (231 л.с.) Максимальный крутящий момент 420 Н·м при 2000 об./мин Степень сжатия 10,5/1 Экологический стандарт Euro6 Выбросы C02 216 г/км (комбинированный цикл NEDC) Цилиндров/клапанов на цилиндр, шт 4/4

Цена Mazda СХ-9

Стоимость тестируемой комплектации Mazda СХ-9 — 1 496 000 грн (на лимитированный склад автомобилей 2020 года выпуска). Цена Mazda СХ-9 Top без скидки — 1 589 300 грн.

Стоимость Mazda СХ-9 Premium — 1 379 000 грн (на лимитированный склад автомобилей 2020 года выпуска). Цена Premium комлектации без скидки — 1 531 500 грн. Купить автомобиль в Украине лучше у одного из официальных дилеров Мазда в Украине. Найти ближайшего можно на официальном сайте представительства.