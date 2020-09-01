Изящная экономия. Что показал тест-драйв Toyota C-HR 2.0 Hybrid (видео)
Какой реальный расход гибрида в дальней поездке? Сколько вещей помещается в компактный автомобиль? Можно ли получать удовольствие в пробках? Фокус взял на тест-драйв кроссовер Toyota C-HR 2.0 Hybrid, чтобы ответить на эти вопросы
В первом полугодии 2020 года в Украине гибридов зарегистрировали больше, чем электрокаров. Большинство гибридов украшает логотип Toyota или Lexus: конкуренты все еще не смогли сместить японцев с позиции лидера в этом сегменте.
Этот компактный кроссовер дебютировал в 2018 году на Женевском автосалоне
Есть ли у этой машины конкуренты? Да, если говорить о варианте с бензиновым двигателем. Это VW T-Roc, Mitsubishi Eclipse Cross или Hyundai Creta, например. По части оригинальности соперником можно считать Nissan Juke. Конкурент гибрида в Украине — Honda CR-V.
Автомобили Toyota C-HR производятся в Турции и оснащаются одним из трех вариантов двигателей: бензиновый турбированный объемом 1,2 л (116 л. с.), 1,8 л гибридный (122 л. с.) и 2 л гибридный (184 л. с.). Гибриды представлены только с передним приводом, а бензиновый мотор — с передним или постоянным полным приводом. Владельцам в Украине повезло получить гибрид и полноприводную машину, а вот в Америке нет ни того ни другого.
Фокус тестировал самый мощный гибрид с 2-литровым мотором, который появился вместе с фейслифтингом в конце 2019 года.
Карантин внес нотки непредсказуемости в летний отдых, поэтому тест кроссовера прошел на родной" трассе по дороге к Черному морю.
Как выглядит обновленная Toyota C-HR
Сейчас в Украине продаются четыре гибридных модели Toyota: C-HR, RAV4, Corolla и Camry. Японцы ласково называют C-HR "бриллиантом модельного ряда Toyota". Все благодаря футуристичному и стильному дизайну.
Это авто для города — альтернатива хэтчбекам: с тем же небольшим клиренсом. В нашей машине он составляет 142 мм. У бензиновой версии клиренс 154 мм.
Автомобиль привлекает внимание купеподобным силуэтом и красивой задней частью с антикрылом. Двухцветный кузов — современный тренд, контрастно выделены крыша и боковые зеркала.
В основном последний фейслифтинг коснулся как раз передней части кроссовера. Дизайнеры изменили передний бампер, сделали новую решетку радиатора и перенесли противотуманные фары на вертикальные элементы. Теперь "противотуманки" расположены выше, и как раз по ним вы отличите новую Toyota от дорестайлинговой.
Вся оптика светодиодная. Передние фары адаптивные и не слепят встречных водителей. У задних фонарей динамичные указатели поворотов.
Габариты авто
Длина — 4395 мм, ширина — 1795 мм, высота — 1555 мм. Колесная база — 2640 мм. Масса — 1600 кг.
Декоративные пластиковые черные накладки C-HR по бокам с изогнутым профилем визуально делают машину выше и тоньше. Боковой силуэт похож на инновационные спортивные кроссовки для бега. Ты еще никуда не бежишь, а люди уже считают тебя спортсменом и модником.
Задние двери замаскированы за счет ручки, поднятой ближе к крыше. Тем самым удалось создать иллюзию купе. Линию окон выгодно подчеркивает хромированный молдинг. Задние окна маленькие, чуть ли не в два раза меньше передних.
Дверь багажника тоже кажется миниатюрной за счет вписанной трапеции, которую обхватывают выступающие фонари. Сзади C-HR напоминает космолет со сложным антикрылом, тонированным стеклом и эффектными задними фонарями, которые соединили в новой версии горизонтальной линией.
У Toyota сильный наклон лобового и особенно заднего стекла. У багажника небольшой объем (290 л). К тому же там запаска и 12-вольтный аккумулятор. Места для милых сердцу украинского водителя мешков с картошкой остается не очень много.
Интерьер и технологии Toyota C-HR 2.0 Hybrid
Салон комфортный. Передние кресла оснащены боковой поддержкой. Добавилась электрорегулировка поясничной поддержки сиденья водителя. В салоне — темный потолок, который сейчас в тренде. В машине уютно — добавилась неоновая подсветка на центральной консоли и в дверях.
Пассажирам второго ряда повезло немного меньше. В картах дверей есть подстаканники, но через небольшие высокие тонированные окна видно мало.
Зеркала заднего вида автоматически складываются и имеют функцию подогрева. Также есть подогрев лобового стекла, руля и передних сидений. Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.
Экран бортового компьютера находится между колодцами приборов. Вместо тахометра слева расположен датчик режимов езды.
Автомобиль умеет мониторить слепые зоны и распознавать дорожные знаки. Автоматически тормозит, если фиксирует опасность столкновения. Есть функция возвращения в полосу движения, адаптивный круиз-контроль и освещение под угол вращения руля, а также камера заднего вида, парктроники и система помощи при парковке.
Как работает гибрид
В автомобиле стоит двигатель внутреннего сгорания, высоковольтная батарея и электродвигатель. В "полном" гибриде Toyota C-HR двигатели работают поочередно или вместе. Стартует кроссовер на электромоторе, а дальше к работе подключается ДВС. При торможении и движении накатом кинетическая энергия превращается в электрическую и заряжает батарею. Этот заряд используется электромотором, что позволяет отдыхать бензиновому двигателю.
Преимущества гибридов неоспоримы: производится меньше выбросов в атмосферу и экономится топливо, когда работает электродвигатель, а когда подключаются оба двигателя, у автомобиля больше мощности. К тому же нет необходимости искать зарядку. Мы можем ехать в глухие места возле моря, поскольку кроссовер заряжает себя сам.
Гибрид работает в трех режимах, которые переключаются автоматически: Charge (рекуперация энергии и зарядка аккумулятора), eco (машина выбирает экологично оптимальный режим) и power (работает ДВС или оба мотора).
Водитель может активировать режим EV-mode. Он дает автомобилю команду ехать исключительно на электротяге и не тратить бензин. Чтобы режим EV не отключился, нужно ехать плавно и не разгоняться более 50 км/ч. Так мне удалось проехать 2,4 км.
Сколько времени требуется для разгона до 100 км/ч
Руль с электроусилителем легко направляет авто в повороты. Кроссовер очень динамичный, трансмиссия быстро реагирует и позволяет моментально ускоряться. Машина легко набирает скорость за счет электродвигателя. Разгон получается впечатляюще быстрый — до 100 км/ч за 8,2 с. Максимальная скорость Toyota C-HR — 180 км/ч. В бортовом компьютере можно выбрать режим Normal, Eco или Sport.
Запас хода
Когда работает только электродвигатель, автомобиль едет тихо и не добавляет шума городу. Ездить в пробках — одно удовольствие. Можно не беспокоиться о запасе бензина и радовать попутчиков в соседней полосе своей улыбкой.
У большинства автомобилей расход топлива увеличивается в городе и уменьшается на трассе. Но гибридная Toyota C-HR — исключение. Заявленный расход топлива в городе — 4 л/100 км, на трассе — 4,5 л/100 км, в смешанном цикле — 4,3 л/100 км. Ее топливного бака (43 л) хватило, чтобы доехать из Киева в Одессу. За время проведения тест-драйва гибрид проехал 1300 км. Реальный расход составил 6,6 л/100 км. Это отличный результат, если учитывать нашу большую скорость и полную загрузку автомобиля.
Стоимость Toyota C-HR 2.0 Hybrid
Авто с двигателем 1,2 л. стоит от 730 тыс. грн (26700$). Гибрид с двигателем 1,8 л стоит от 800 тыс. грн (29400$). Стоимость максимальной комплектации гибридной C-HR с 2-литровым двигателем, которую мы тестировали - 940 тыс. грн (34700$).
Технические характеристики
- Компактный кроссовер с передним приводом
- Двигатель бензиновый атмосферный (2 л) и электромотор. Мощность — 184 л.с
- Разгон до 100 км/ч — 8,2 с
- Клиренс — 142 мм
- Объем багажника — 290 л
- Заявленный расход в смешанном цикле — 4,3 л/100 км
- Максимальная скорость — 180 км/ч
- Цена — 943 тыс грн
Вердикт
Современный автомобиль для молодых людей. Экологичность и экономия ресурсов — тренды настоящего, и C-HR полностью им отвечает. Авто для динамичного жителя большого города.
Достоинства
- Стильный дизайн
- Мощность
- Динамичность
- Маленький расход бензина
Недостатки
- Низкий клиренс
- Компактный багажник
- Небольшие задние окна
|
Toyota C-HR
|
Бензин.
мотор
|
Гибрид
|
Объем, л.
|
1,2
|
1,8/2
|
Мощность, л.с.
|
116
|
122/184
|
Привод
|
передний/ полный
|
передний
|
Клиренс, мм
|
154
|
142
|
Макс.скорость, км/ч
|
185
|
170/180
|
Ускорение 0-100 км, с
|
11,1
|
11,0/8,2
|
Заявл.расход, л/100 км
|
6,6/6,9
|
4,2/4,3
|
Выбросы CO2, г/км
|
148/156
|
95/99
|
Топливный бак, л
|
50
|
43
|
Стоимость, грн
|
от 725 346
|
от 798 590
|
Стоимость, $
|
от 26 667
|
от 29 360