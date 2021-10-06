Новая Mazda 6 2022 кардинально меняется: задний привод и до 400 сил

Mazda 6 четвертого поколения радикально изменится. Седан попытается бросить вызов премиальным BMW и Mercedes-Benz.

Новая Mazda 6 будет представлена в первой половине 2022 года. Четвертое поколение седана претерпит большие изменения и шагнет в премиум-сегмент. Об этом сообщает японский сайт Spyder7.

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Mazda 6 2022 сохранит знакомый дизайн с длинным капотом и широкой решеткой радиатора в виде улыбки. Прообразом для нее станет концепт-кар Mazda Vision Coupe. А вот вся "начинка" будет абсолютно другой.

[ + – ] Концепт-кар Mazda Vision Coupe станет прообразом новой "шестерки" Фото: Mazda

Дело в том, что седан построят на полностью новой заднеприводной платформе FR Large Architecture с продольным расположением двигателя. Базовая версия, скорее всего, получит 2,0-литровый 184-сильный бензиновый мотор Skyactiv X, также в линейке останется 2,5-литровая 250-сильная турбочетверка.

Топовый же вариант оснастят полностью новой 3,0-литровой рядной шестеркой с турбонаддувом и 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Ее мощность составит около 400 л. с. Также ожидаются подзаряжаемый гибрид Mazda 6 и 3,0-литровая турбодизельная версия.

[ + – ] Седан построят на заднеприводной платформе FR Large Architecture Фото: Mazda

Конкурентами будущего седана называют:

BMW 3 Series

Lexus IS

Mercedes C-Class

Новая Mazda 6 2022 очевидно подорожает, но при этом ей улучшат внутреннюю отделку и расширят комплектацию.

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