Нова Mazda 6 2022 кардинально змінюється: задній привід і до 400 сил
Mazda 6 четвертого покоління радикально зміниться. Седан спробує кинути виклик преміальним BMW і Mercedes-Benz.
Нова Mazda 6 буде представлена в першій половині 2022 року. Четверте покоління седана зазнає великих змін і зробить крок у преміум-сегмент. Про це повідомляє японський сайт Spyder7.
Mazda 6 2022 збереже знайомий дизайн з довгим капотом і широкими ґратами радіатора у вигляді посмішки. Прообразом для неї стане концепт-кар Mazda Vision Coupe. А ось уся "начинка" буде абсолютно іншою.
Справа в тому, що седан побудують на повністю новій задньопривідній платформі FR Large Architecture з поздовжнім розташуванням двигуна. Базова версія, швидше за все, отримає 2,0-літровий 184-сильний бензиновий мотор Skyactiv X, також у лінійці залишиться 2,5-літрова 250-сильна турбочетвірка.
Топовий ж варіант оснастять повністю новою 3,0-літровою рядною шісткою з турбонаддувом і 48-вольтовою "м'якою" гібридною установкою. Її потужність становитиме близько 400 к. с. Також очікуються зарядний гібрид Mazda 6 і 3,0-літрова турбодизельна версія.
Конкурентами майбутнього седана називають:
- BMW 3 Series
- Lexus IS
- Mercedes C-Class
Нова Mazda 6 2022 очевидно подорожчає, але при цьому їй поліпшать внутрішню обробку і розширять комплектацію.
Раніше Фокус розповідав, що кросовер Mazda CX-30 отримав електричну версію. Вона дуже недорога і має пристойний запас ходу.