Нова Mazda 6 2022 кардинально змінюється: задній привід і до 400 сил

Mazda 6 четвертого покоління радикально зміниться. Седан спробує кинути виклик преміальним BMW і Mercedes-Benz.

Нова Mazda 6 буде представлена в першій половині 2022 року. Четверте покоління седана зазнає великих змін і зробить крок у преміум-сегмент. Про це повідомляє японський сайт Spyder7.

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Mazda 6 2022 збереже знайомий дизайн з довгим капотом і широкими ґратами радіатора у вигляді посмішки. Прообразом для неї стане концепт-кар Mazda Vision Coupe. А ось уся "начинка" буде абсолютно іншою.

[ + – ] Концепт-кар Mazda Vision Coupe стане прообразом нової "шістки" Фото: Mazda

Справа в тому, що седан побудують на повністю новій задньопривідній платформі FR Large Architecture з поздовжнім розташуванням двигуна. Базова версія, швидше за все, отримає 2,0-літровий 184-сильний бензиновий мотор Skyactiv X, також у лінійці залишиться 2,5-літрова 250-сильна турбочетвірка.

Топовий ж варіант оснастять повністю новою 3,0-літровою рядною шісткою з турбонаддувом і 48-вольтовою "м'якою" гібридною установкою. Її потужність становитиме близько 400 к. с. Також очікуються зарядний гібрид Mazda 6 і 3,0-літрова турбодизельна версія.

[ + – ] Седан побудують на задньопривідній платформі FR Large Architecture Фото: Mazda

Конкурентами майбутнього седана називають:

BMW 3 Series

Lexus IS

Mercedes C-Class

Нова Mazda 6 2022 очевидно подорожчає, але при цьому їй поліпшать внутрішню обробку і розширять комплектацію.

Раніше Фокус розповідав, що кросовер Mazda CX-30 отримав електричну версію. Вона дуже недорога і має пристойний запас ходу.