Mazda наповнить ринок новими кросоверами на будь-який смак

Кросовери Mazda обзаведуться гібридними версіями, а найпотужніші з них отримають 3,0-літрові двигуни. Окремо готують моделі для Європи та Америки.

Mazda анонсувала цілу нову лінійку кросоверів. Протягом 2022-2023 років японська компанія виведе на ринок відразу п'ять моделей підвищеної прохідності. Про це повідомляє сайт Motor1.

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У Mazda готують окремі моделі для різних ринків. Так, п'ятимісний кросовер Mazda CX-60 і семимісний CX-80 призначені для Європи та Японії. Побудують їх на новій задньопривідній платформі, як і Mazda 6 нового покоління. У "шістки" також запозичать 3,0-літрові бензиновий і дизельний двигуни з турбонаддувом, а пізніше з'явиться заряджений гібрид.

[ + – ] Кросовер Mazda CX-50 раніше розсекретили в мережі Фото: Motor1.com

Для північноамериканського ринку на цій же платформі побудують кросовери Mazda CX-70 (на 5 місць) і CX-90 (на 7 місць). Останній — очевидно, замінить Mazda CX-9. Ці моделі будуть довшими і ширшими за європейські аналоги, але отримають ті ж двигуни.

Винятково для Америки призначена і нова Mazda CX-50, яку в лютому почнуть випускати в США. Вона побудована на платформі моделі СХ-30. Раніше її фото потрапили в інтернет.

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Крім того, в Mazda підтвердили, що електрокросовер Mazda MX-30 отримає модифікацію з роторно-поршневим двигуном Ванкеля. Він буде виконувати роль генератора і виробляти електроенергію.

Раніше Фокус повідомляв, що електрична версія з'явилася і в Mazda CX-30. Кросовер вийшов досить недорогим.